Exerzierplatz

Die einen ärgern sich, dass Fußgänger und Radfahrer zu wenig Platz haben, die anderen stören sich an Staus und schlechten Ampelphasen für Autos. Unabhängig von der Art der Fortbewegung herrscht bei vielen Verkehrsteilnehmern, die am Exerzierplatz vorbei müssen, Frust. Ein Gegensteuern ist allerdings schwierig. „Wenn an einer Stelle am Exerzierplatz die Verkehrsführung geändert wird, hat das Auswirkungen auf andere Ecken“, sagt Tiefbauamtsleiter Peter Bender. Einige Pläne für eine Umgestaltung der Straßen rund um den Exer gibt es bei der Stadt dennoch. Wie sich der Verkehr rund um den zentralen Platz verbessern könnte, stellte Peter Bender am Dienstagabend im Ortsbeirat Mitte vor.

„Wir sind stets am Überlegen, was sich optimieren lässt“, sagte Bender. Gleichzeitig machte der Tiefbauamtsleiter deutlich, dass es keine radikalen Veränderungen geben wird und das bisherige Verkehrskonzept nicht grundlegend umgeworfen werden soll. „Dafür ist die Verkehrsführung zu komplex.“

Linksabbiegen in den Kronshagener Weg

Die zwei größten Neuerungen sind am Kronshagener Weg und am Schützenwall geplant. Um die Möllingstraße zu entlasten, ist bereits beschlossen, dass zukünftig aus der Stephan-Heinzel-Straße ein Linksabbiegen in den Kronshagener Weg erlaubt ist. Bislang können Autofahrer an der Kreuzung nur geradeaus in die Herrmann-Weigmann-Straße und Ringstraße fahren oder rechts auf den Kronshagener Weg stadtauswärts abbiegen. Die Umsetzung soll noch in diesem Jahr erfolgen.

Diese neue Verkehrsführung könnte auch von Bussen genutzt werden – die Linie 22 könnte dann nicht mehr über die Möllingstraße zum Exerzierplatz fahren, sondern über den Kronshagener Weg. Gespräche dazu mit dem städtischen Eigenbetrieb und der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) wurden bereits geführt. Durch die Verkehrsentlastung auf der Möllingstraße soll dort der Radverkehr gestärkt werden. Der Radverkehrsführung könnte stadteinwärts in weiten Teilen auf die Straße verlegt werden. Ausgenommen wäre der Bereich zwischen Stiftstraße und dem Knotenpunkt Knooper Weg/Exerzierplatz.

Zwei Abbiegespuren am Schützenwall

Ein notorischer Staupunkt, der gerade im Feierabendverkehr zu langen Wartezeiten führt, könnte ebenfalls angegangen werden. An der Kreuzung Schützenwall/Exerzierplatz ist eine zweite Rechtsabbiegespur in Richtung Ziegelteich geplant. Dafür würde in Richtung Knooper Weg nur noch eine Geradeaus-Spur zur Verfügung stehen, was laut Peter Bender kein Problem darstellen würde, da der Knooper Weg wenige Meter weiter ohnehin einspurig wird. Die Prüfung ist bereits abgeschlossen, eine bauliche Maßnahme wird allerdings noch auf sich warten lassen. Aufgrund der Schleppkurven der Lkw müssen geometrische Anpassungen an der Kreuzung vorgenommen werden. Die Planungen dazu sind angestoßen.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Überlegungen, den Autoverkehr am Exerzierplatz bewusst zu reduzieren, erteilte Bender eine Absage. „Der Ziegelteich ist die wichtigste Verbindung weg vom Hafen. Da gibt es wenig Chancen und Möglichkeiten, kurz- und mittelfristig groß etwas an der Verkehrsführung zu ändern.“ Seitdem durch das Holstenfleet die Durchfahrt an der Holstenbrücke weggefallen ist und vom Hafen keine Lkw mehr Richtung Theodor-Heuss-Ring fahren dürfen, gelangen die Transporter nur noch über Exerzierplatz und Schützenwall auf die Schnellstraßen.

Autoverkehr soll nicht bewusst zurückgedrängt werden

Ortsbeirats-Mitglied Jochen Schulz (Grüne) hatte angeregt, den Fuß- und Radverkehr rund um den Exerzierplatz zu stärken, indem mehr Platz geschaffen wird oder Ampelanlagen angepasst werden. „Die Fußgänger leiden hier jeden Tag. Überspitzt gesagt, fühlt es sich so an wie in den 60er-Jahren, als alles für das Auto getan wurde.“

Peter Bender verwies erneut auf die komplexe Verkehrssteuerung und die Auswirkungen auf Nebenstraßen, wenn rund um den Exerzierplatz der Autoverkehr eingeschränkt werden würde. Dies wurde im Herbst 2019 deutlich, als wegen Bauarbeiten für das neue Hilton-Hotel die Straße zwischen Exerzierplatz und Wunderino-Arena gesperrt war. Damals staute sich der Verkehr im Knooper Weg zurück bis zur Gutenbergstraße.