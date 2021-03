Gutenbergstraße, Theodor-Heuss-Ring, Eckernförder Straße, Wiker Knoten und Knooper Weg: Manche Straßen in Kiel sind dicht, die anderen voll. Passend zum Beginn der Osterferien bremsen Großbaustellen den Kfz-Verkehr in der Landeshauptstadt massiv aus. Gut gemacht oder nur gut gemeint?

Von Niklas Wieczorek