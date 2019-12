So groß ist die Angst am Holmredder

Kiel

Wer sich am Morgen in Suchsdorf über den Holmredder in Richtung Kronshagen bewegt, für den wird es eng – ganz egal, ob er mit dem Auto, Rad oder zu Fuß unterwegs ist. Die Straße selbst ist schmal, weshalb es den Radfahrern freisteht, den Gehweg zu benutzen. Dieser aber ist teilweise auch nur 1,40 Meter breit. Das mobile Nebeneinander erweist sich daher als tagtägliche Gefahr und wird im Suchsdorfer Ortsbeirat schon lange diskutiert. Nach dem Willen seiner Mitglieder soll jetzt eine Fahrradstraße eingerichtet werden.

Anwohner berichten von "lebensgefährlichen" Situationen

Im September hatte Uwe Redecker, der Fahrradbeauftragte der Stadt Kiel, auf der Sitzung des Beirats die Einrichtung einer Fahrradstraße als eine Möglichkeit skizziert, das Problem zu entschärfen. Die Mitglieder hatten daraufhin beschlossen, vor ihrer diesbezüglichen Entscheidung noch einmal ausdrücklich die Anwohner des Holmredders einzuladen. Eine gute Handvoll fand am Dienstag den Weg ins Sportheim des SSV und bestätigte hier den Ernst der Lage. „Ich habe jeden Morgen Angst vor den Autos“, bekannte etwa eine Schülerin, die mit ihrem Vater zur Sitzung gekommen war, um die Gefahrensituation aus Sicht einer direkt Betroffenen zu schildern. Es geschehe auf der Strecke jeden Tag ein Unfall, der der Polizei nicht gemeldet werde, ergänzte eine erwachsene Radfahrerin, die die „lebensgefährliche“ Strecke ebenfalls regelmäßig zurücklegt.

Autofahrer halten sich oft nicht an die erlaubte Geschwindigkeit

Einige Stimmen mahnten aber auch das Problem der mangelnden Rücksichtnahme unter den Verkehrsteilnehmern an. So würden die Autofahrer auf dem Holmredder meist schneller als die erlaubten 30 Stundenkilometer fahren, die Radfahrer dafür auf dem Gehweg oft nebeneinander, was wiederum die Fußgänger in Bedrängnis bringe. Häufig würden jene bei spontanen Ausweichmanövern dann vom Bordstein abrutschen und auf die Fahrbahn geraten. Immer wieder betonten verschiedene Anwohner, dass es daher nur eine Frage der Zeit sein könne, bis einmal ein schwerer Unfall passiere.

Auf der anderen Seite sei das Problem überschaubar, stellte der Ortsbeiratsvorsitzende Helge Riis ( SPD) fest: „Denn der Verkehr verdichtet sich auf dem Holmredder insbesondere morgens und mittags.“ Die Straße ganz für Autos zu sperren, wie vereinzelt gefordert, erschien den Mitgliedern des Beirats auch deswegen nicht als verhältnismäßige Lösung, weil sich der Verkehr dann auf die Eckernförder Straße und die Kopperpahler Allee verlagern würde.

Das Befahren mit Pkw und Motorrädern soll erlaubt bleiben

„Eine Fahrradstraße ist das Mittel der Wahl“, bilanzierte Maik-Torben Kristen (Grüne), neues Mitglied im Ortsbeirat, zum Ende der ausführlichen Diskussion. Doch obwohl diese Lösung am leichtesten umzusetzen wäre, gab es auf der Sitzung auch Einwände dagegen. „Sicheres Fahrradfahren erfordert immer einen eigenen Bereich. Und der ist bei einer Fahrradstraße nicht gegeben“, gab etwa eine Anwohnerin zu bedenken. Ein anderer Gast merkte an, dass sich die Autofahrer auf dem Holmredder derzeit wenig rücksichtsvoll begegnen würden. Es sei unwahrscheinlich, dass sie mit den Radfahrern vorsichtiger umgehen würden, wenn sie mit ihnen die Fahrbahn teilen müssten – selbst wenn sie dann primär für Radfahrer vorgesehen wäre. Ob diese nach Einrichtung einer Fahrradstraße parallel weiterhin auf dem Gehweg fahren dürften, ist übrigens ungewiss. Trotz aller Unwägbarkeiten beschloss der Ortsbeirat schließlich einen Antrag, in dem er die Verwaltung bittet, in der Straße Holmredder vom Kreisverkehr Holmredder/Steenbeker Weg bis zur Stadtgrenze Kronshagen eine Fahrradstraße einzurichten. Das Befahren mit Pkw und Motorrädern soll dabei erlaubt bleiben.

Als problemfrei erwies sich die Vorstellung des Bikesharing-Projekts der Kielregion. Als Koordinator der Sprottenflotte erntete Philipp Walter allgemeine Zustimmung für den bisherigen Kurs der Flotte, die bereits eine Station am Suchsdorfer Bahnhof hat. Als nächster „Anleger“ steht nun der Rungholtplatz im Fokus.

