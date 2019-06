Kieler-Woche-Veranstaltungen am Sonntag

Zusätzlich zu den bekannten Sperrungen Düsternbrooker Weg, Rathausstraße und Martensdamm in Kiel werden am kommenden Sonntag weitere Straßen dicht gemacht. Die Bergstraße wird am Sonntag zur Piste für das traditionelle Seifenkistenrennen. Daher ist sie ab 6 Uhr zwischen Wilhelminenstraße und Jensendamm für den Verkehr gesperrt. Für das Spielfest der Förde Sparkasse am Kleinen Kiel wird die Fleethörn zwischen Rathausstraße und Dammstraße sowie der Lorentzendamm zwischen Fleethörn und Legienstraße gesperrt. Zuvor müssen Autofahrer ihre dort abgestellten Fahrzeuge wegfahren.

Zum Abschlussfeuerwerk werden wieder viele Menschen an der Innenförde erwartet. Daher werden die wassernahen Straßen in der Innenstadt und an der Kiellinie frühzeitig für den Verkehr gesperrt. Nach dem Feuerwerk leitet die Polizei die abfahrenden Autos auf vier Beschleunigungsrouten weg von der Förde.