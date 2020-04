Ganz die Zelte abbrechen oder sechs Monate Auszeit? Das war die Frage. Nach 20 europäischen Küstenländern und 25 000 gefahrenen Kilometern in ihrem Bulli sind die Meeresmaler Ute und Jens Jacobsen seit November 2019 zurück in Kiel. Ihre Reise dokumentierten sie in dem Buch „Go paint the sea“.