13 Radfahrende fuhren laut Polizei bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagabend im Bereich Olshausenstraße über eine rote Ampel – und müssen nun mit einem Bußgeld sowie einem Punkt in Flensburg rechnen. Bei einer weiteren Kontrolle hielt die Polizei insgesamt 26 Autofahrerinnen und Autofahrer an.