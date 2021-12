Kiel

Kein Politikfeld ist in Kiel so heiß umstritten wie die Verkehrspolitik. Zum Streitgespräch darüber trafen sich der Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) und der Kieler CDU-Vorsitzende und Landtagsabgeordnete Tobias von der Heide in der Redaktion der Kieler Nachrichten.

Konsens oder Konfrontation?

KN: Herr von der Heide, kurz nachdem Sie im Januar 2020 Vorsitzender der Kieler CDU geworden sind, haben Sie den Schulterschluss mit den damaligen Kooperationsparteien SPD, Grüne und FDP zur Stadtbahnplanung und zur Verringerung des Pkw-Verkehrs betrieben. Gleichzeitig kritisieren Sie die Verkehrspolitik in Kiel. Halten Sie am damals festgeschriebenen Konsens fest?

Tobias von der Heide: Für die Ziele in der Verkehrspolitik ist die Stadtbahn – mit oder ohne Schiene – unverzichtbar. Für den Erfolg der Stadtbahn ist ein breites Einvernehmen in der Stadtgesellschaft entscheidend. Was ich in den vergangenen beiden Jahren in der Kieler Verkehrspolitik erlebt habe, war leider nicht auf Konsens ausgerichtet. Ein Beispiel: Warum wird der Beirat für Mobilität von der Ratsfraktionsvorsitzenden der Grünen und einem SPD-Ratsherrn geleitet? Das könnte man gemeinsam machen. Das enttäuscht mich.

KN: Herr Oberbürgermeister, bleiben Sie den Konsens schuldig?

Ulf Kämpfer: Manchmal ist es unvermeidlich, über Verkehrspolitik auch zu streiten. Und wir haben quasi zwei CDUs in der Stadt: Die eine trägt ambitionierte Grundsatzentscheidungen mit und macht ein eigenes Verkehrskonzept, das ich zu 95 Prozent teile. Die andere will davon nichts mehr wissen, sobald es konkret wird. Dann wird kräftig auf die Pauke gehauen.

Von der Heide: Das sehe ich fundamental anders. Richtig ist, dass man sich im Ziel einig ist. Aber den Weg muss man dann auch gemeinsam beschreiten. Was nicht geht, ist die Haltung: Okay, wir verständigen uns auf ein Ziel, aber den Weg gehen die Verwaltung und Rot-Grün alleine. Im Konkreten fehlt das Gemeinsame.

Wie wird das Umland beim Verkehrskonzept für Kiel eingebunden?

KN: Teilen Sie weiter das Ziel: 40 Prozent weniger Pkw-Verkehr in Kiel bis 2035?

Von der Heide: Im Grundsatz erst mal ja. Allerdings wird auch in 20 Jahren der Verkehrsmix weiterhin aus Fußgänger, Fahrrad, ÖPNV und auch dem Auto bestehen. Aber man muss die Menschen überzeugen, auf das Auto zu verzichten. Das erreicht man nicht durch Vergrämung, sondern mit klugen Alternativkonzepten. In der Stadtpolitik vermisse ich, auch das Umland mitzudenken.

Kämpfer: Die Zusammenarbeit haben wir in der Kiel-Region und in der Förde-Kooperation sehr intensiviert.

Von der Heide: Nehmen wir das Beispiel Radwegplanung auf der Eckernförder Straße durch Kronshagen. Das hätte man abstimmen müssen. Folge ist: Es gibt bis heute keine zusammenhängende Planung durch Kronshagen bis nach Kiel-Suchsdorf.

Kämpfer: Kronshagen und Kiel wollen gemeinsam eine Fahrradroute von der Innenstadt bis nach Suchsdorf. Dafür gab es im Sommer viele konstruktive Gespräche mit dem Kieler Tiefbauamt, der Kronshagener Gemeindeverwaltung, den Gewerbetreibenden aus beiden Kommunen.

Von der Heide: Das ändert nichts daran, dass die Kieler Verwaltung erst ohne Abstimmung mit Kronshagen und den Gewerbetreibenden an die Öffentlichkeit gegangen ist. Das haben auch Anwohner an der Kiellinie und Gewerbetreibende am Grasweg so erfahren. Es muss aber erst mit den Betroffenen gesprochen werden, bevor man Pläne auf den Tisch legt. Erst recht, wenn sie radikal sind.

Kämpfer: Auf der Eckernförder Straße? Das ist doch nicht radikal.

Von der Heide: Mit Fahrbahnverengungen auf beiden Seiten! Da hätten vorher Kompromisse anders ausgelotet werden können. Ihre Verwaltung geht so vor: Zuerst gibt es einen möglichst weitgehenden Plan, und erst danach wird diskutiert. Ich finde, der Prozess muss umgekehrt sein.

Kämpfer: Das finde ich nicht. Prozesse benötigen eine Diskussionsgrundlage. Dass die Verwaltung dafür keinen fachlichen Ideen oder Positionen haben darf, halte ich für falsch. Entscheidend ist doch, dass diese Diskussionsgrundlage ergebnisoffen mit allen Beteiligten besprochen wird.

Von der Heide: Es sind meistens die radikalstmöglichen Ideen und Positionen. Das macht den Diskussionsprozess von vorneherein unnötig emotional und konfrontativ. Dabei verlieren wir Menschen. Bei der Kiellinie wurde in einer Bürgerveranstaltung die autofreie Kiellinie vorgestellt und erst nach lauten Protesten ein offener Diskussionsprozess gestartet. Der Ansatz ist falsch.

Kämpfer: Umgekehrt wird ein Schuh draus. Die CDU stürzt sich in allen Handlungsfeldern, selbst bei zu 90 Prozent unumstrittenen Projekten, gern sofort auf den Teil, der kontrovers erscheint, spitzt ihn bis zur Verzerrung zu und unterstellt gleichzeitig, es sei alles schon entschieden. Das bringt überhaupt erst jene Schärfe in die Diskussion, die die CDU dann im Nachhinein beklagt.

Von der Heide: Kritik kommt ja nicht nur von der CDU. Es ist ja kein Zufall, dass die FDP wegen der Verkehrspolitik die Kooperation verlassen hat. Die Kritik an dem Gebaren ist kein CDU-Thema, sondern sehr, sehr viele Gewerbetreibende, Unternehmer, aber auch Bürger teilen sie, ich glaube sogar die Mehrheit. Konfrontation schafft Aggression ...

Kämpfer: ...die durch die CDU erst geschürt wird. So ist es beispielsweise auch beim Parkraumkonzept. Wir haben dazu lediglich – wie von der Ratsversammlung beauftragt – ein Gutachten eingeholt. Die Fakten und Vorschläge der Gutachter bringen wir ergebnisoffen in eine breite Diskussion. Die CDU skandalisiert das Gutachterkonzept und behauptet wahrheitswidrig, es handele sich um die festgezurrte Auffassung der Stadt. Das ist Stimmungsmache, nicht Konsenssuche!

Das Parkraumkonzept für Kiel: Der falsche oder richtige Ansatz?

KN: Mehr und höhere Parkgebühren, Parkdauerbegrenzung, mehr Anwohnerparkzonen, insgesamt weniger Parkplätze: Herr von der Heide, was halten Sie von dem Parkraumkonzept?

Von der Heide: Grundsätzlich halte ich es für den falschen Ansatz, das Auto zu vergrämen. Es muss zuerst attraktive Alternativen geben. Erst wenn weniger Parkraum gebraucht wird, kann er auch reduziert werden. Gesondert zu bewerten ist die Innenstadt: Wenn wir sie als Handelsort erhalten wollen und Kunden nicht bei Amazon kaufen sollen, müssen wir günstigen Parkraum erhalten. Die Innenstadt hat einen Einzugsbereich von über 30 Kilometern. Ein Euro pro Stunde wäre angemessen.

Kämpfer: Das Auto ist für viele wichtig und wird wichtig bleiben. Es gibt in der Innenstadt heute nicht weniger Parkplätze als früher. Allerdings streben wir eine Verlagerung von freiräumlichem Parkraum in die Parkhäuser an. Das ist übrigens genau das, was auch die CDU vorschlägt. Sie fordert darüber hinaus: Die öffentlichen Parkplätze dürfen nicht billiger sein als die privaten. Das allerdings bedeutet im Ergebnis eine Verteuerung.

Von der Heide: Das fordern wir nicht. Ich habe ja gerade einen Preis genannt.

Kämpfer: Das ist ein anderer Preis, als er im Verkehrskonzept der CDU steht. In Kiel kostet ein Parkplatz im öffentlichen Raum seit acht Jahren stabil 1,50 Euro pro Stunde. Die privat betriebenen Parkhäuser sind teurer. Die CDU sagt zurecht, das soll nicht sein. Folgen wir der Argumentation der CDU, müssten wir die Preise im öffentlichen Raum aber erhöhen. In so einer Situation finde ich es besser, offen über das richtige Gebührenkonzept für die Innenstadt zu diskutieren.

KN: Herr von der Heide, die Stadt kann ja nicht die Parkgebühren der Privaten beeinflussen. Also müsste sie ihren eigenen Parkraum teurer machen, wenn die Gebühren gleich sein sollen.

Von der Heide: Wenn die Innenstadt ihr wichtig ist, kann die Stadt Parkraum subventionieren oder mit den Einzelhändlern ein Rückerstattungssystem für Kunden erarbeiten. Es ist jedenfalls eine Illusion zu glauben, die Menschen würden nicht mit dem Auto einkaufen fahren. Über 60 Prozent der Kunden kommen mit dem Auto.

Kämpfer: Wir haben keinen Dissens darüber, dass die Innenstadt auch in Zukunft gut mit dem Auto erreichbar sein muss – zu Preisen, die nicht abschreckend sind. Es gibt aber bundesweit genügend Beispiele dafür, dass Innenstädte auch mit höheren Parkgebühren funktionieren. In Kiel sind sie vergleichsweise niedrig.

KN: Was halten Sie von einer Parkraumbewirtschaftung auf dem Wilhelmplatz?

Von der Heide: In der Perspektive von fünf oder zehn Jahren finde ich das richtig. Aber jetzt ist es zu früh. Wer den Wilhelmplatz jetzt bepreist, löst Parkdruck an anderen Stellen aus. Das verursacht neue Konflikte.

KN: Was ist gegen Anwohnerparkzonen in den umliegenden Straßen einzuwenden?

Von der Heide: Es kann aber trotzdem durchaus sein, dass dort Leute parken, die keine Anwohner sind. Jedenfalls ist der Parkdruck in diesem Bereich jetzt noch zu groß, als dass wir den Wilhelmplatz heute schon gebührenpflichtig machen können.

Kämpfer: Der Wilhelmplatz ist eine hochwertige öffentliche Fläche. Die muss nicht komplett kostenlos für geparkte Autos zur Verfügung stehen. Für die Anwohner müssen wir eine Lösung finden. Für Berufspendler ist das Jobticket eine Alternative. Aber genau deswegen haben wir ein Parkraumkonzept beauftragt, um auf einer fachlichen Basis ergebnisoffen diskutieren zu können.

KN: Zu den Vorschlägen gehört auch nächtliches Anwohnerparken auf Schul- und Supermarktparkplätzen.

Von der Heide: Genau das haben wir vorgeschlagen.

KN: Gibt es irgendwo Beispiele dafür, dass Supermärkte Kundenparkplätze für Anwohnerinnen und Anwohner freigeben?

Kämpfer: Es gibt zum Beispiel in Hamburg solche Projekte von Rewe. Solche Modelle würde ich gerne auf Kiel übertragen. Wenn’s nach mir ginge, könnten wir mit dem großen Parkplatz von Bauhaus und Rewe an der Ecke Gutenbergstraße/Eckernförder Straße anfangen. In der Gegend ist der Parkdruck enorm.

KN: Sind Kundenparkplätze bei Öffnungszeiten bis 22 Uhr wirklich Alternativen?

Kämpfer: Ab 19 Uhr werden nicht mehr alle Kundenparkplätze gebraucht. Das sollte man ganz pragmatisch ausprobieren.

Von der Heide: Da sind wir nicht weit auseinander. Universitäts- und Schulparkplätze sind weitere Möglichkeiten.

Zu viel oder zu wenig Raum für Radfahrer in Kiel?

KN: Sie sind mit dem Fahrrad hier. Stellt Kiel den Radfahrern genügend Raum zur Verfügung?

Von der Heide: Auf dem Westufer gibt es eine geradezu überbordende Fahrrad-Infrastruktur. Da kann man auf die eine oder andere Fahrradstraße mittlerweile sogar wieder verzichten. Lücken gibt es in den Außenbereichen, in Mettenhof, insbesondere auf dem Ostufer. Wenn Sie in Gaarden mit dem Fahrrad unterwegs sind: Das ist eine Zumutung.

Allerdings.

Von der Heide: Darum hat die Stadt sich nicht ausreichend gekümmert.

Kämpfer: Der Bau der nächsten Premiumradroute beginnt nächstes Jahr auf dem Ostufer. In wenigen Jahren führt sie dann komplett um die Förde. In Gaarden werden wir Kopfsteinpflaster durch Asphalt ersetzen müssen. Wahr ist: Lange Zeit hat man stark auf dem Westufer investiert. Jetzt aber ist der Osten dran.

Von der Heide: Radwege sind auch nur ein kleiner Teil der Lösung. Das große Thema ist der ÖPNV.

Wie geht es weiter mit dem ÖPNV in Kiel und dem Umland?

KN: Hätte es eine effiziente Signalwirkung, den ÖPNV aus dem Umland quasi vorbeugend zu verbessern?

Von der Heide: Ja. Die Herausforderung ist, erst das Angebot zu schaffen. So attraktiv, dass er Anbindung an die Innenstadt schafft und das Auto ersetzt.

Kämpfer: Das geht ja nur Zug um Zug. Man kann ja nicht sagen: Macht erst mal die komplette Verkehrswende, baut die Stadtbahn, baut alle Fahrradwege, und in 25 Jahren unterhalten wir uns, ob vielleicht zwei Parkplätze wegfallen oder die Parkgebühr um 20 Cent erhöht wird. Die Vorleistungen sind ja da: Wir haben in einem ersten großen Schritt die Bustarife gesenkt. Den Fahrplan der KVG haben wir in den vergangenen Jahren massiv ausgeweitet, die Randzonen gestärkt, Taktungen verdichtet. Wir haben das Semesterticket für die Studierenden, das Jobticket, beides super Sachen ...

Von der Heide: ...ja, durch das Land.

Kämpfer: Ja sicher. Das Jobticket gibt es in Kiel als „Zehn-Cent-Ticket“. Für 2,50 Euro im Monat gibt es ein KVG-Monatsticket.

A 21 und Südspange in Kiel: Wie geht es weiter?

KN: Wir müssen noch die Autobahn 21 und die Südspange ansprechen.

Kämpfer: Die B 404 ist an den Stellen, wo sie nur zweispurig ist, ein Nadelöhr. Deshalb ist es richtig, die bestehende Trasse zur A 21 auszubauen. Die Südspange ist ein anderes Thema. Sie wäre ein massiver Eingriff. Bald kommt die Variantenstudie der Autobahngesellschaft Deges, dann können wir fundiert diskutieren und abwägen.

Von der Heide: Über das klare Bekenntnis des SPD-Oberbürgermeisters zur A 21 freue ich mich. Das fehlt bei der Kieler SPD. Die CDU ist für den Ausbau der A 21 und für die Südspange – und in der Perspektive auch für den Ostring II. Gerade auf dem Ostufer ist die überregionale Erreichbarkeit für viele Betriebe und Pendler existenziell.

KN: Muss der Kieler Süden an das Stadtbahnnetz angeschlossen werden?

Kämpfer: Natürlich wollen und werden wir den Kieler Süden und auch den Norden anschließen. Den Gutachtern zufolge aber voraussichtlich nicht im Kernnetz.

Von der Heide: Neumeimersdorf und auch Holtenau perspektivisch nicht ans neue Netz anzuschließen, halte ich für einen schweren Fehler. Deshalb haben wir für ein höherwertiges ÖPNV-System ohne Schiene große Sympathien. Damit kommt man leichter über die Hochbrücke, und ein solches System hätte eine höhere Taktung. Es macht einen Unterschied, ob das System alle zehn Minuten oder alle fünf Minuten fährt.

Kämpfer: Für eine Anbindung auf eigener Trasse müssten wir das Baugebiet im Süden neu planen und dem Investor Flächen teuer abkaufen. Der Kompromiss ohne Zeitverlust kann eine Mischtrasse mitten ins Baugebiet sein. Das prüfen wir. Für den Norden kommen, bis eine neue Kanalbrücke gebaut wird, neue Schnellbuslinien in Betracht. Mit dem Kernnetz fangen wir an, und dann geht es Schritt für Schritt weiter.

Das Gespräch führten Stefanie Gollasch, Kristian Blasel und Michael Kluth