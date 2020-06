Kiel

In Kiel kommt es aktuell zu Verkehrsbehinderungen am Ostring: Die Polizei ist vor Ort und regelt den Verkehr an besonders betroffenen Kreuzungen. Denn seit 14.45 Uhr liegt eine Störung vor. Viele Ampelanlagen entlang der viel befahrenen Straße sind deshalb ausgefallen.

Die Polizei Kiel bittet die Verkehrsteilnehmer, den Bereich zu meiden beziehungsweise weiträumig zu umfahren. An der Behebung der Störung wird bereits gearbeitet.

