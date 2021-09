Kiel

Was muss sich am Wirtschafts- und Verkehrsstandort Kiel tun, damit die Landeshauptstadt besser dasteht? Wie ist die aktuelle Lage, welche Perspektiven gibt es? Darüber wollte der Wirtschaftsrat der CDU diskutieren und hat sich für eine intensive Debatte eine Gesprächspartnerin aus einem anderen politischen Lager ins Boot geholt. Mit Christina Schubert wagte sich das Ratsmitglied und die Sprecherin für Wirtschaft, Digitalisierung und Hochschulen der SPD-Fraktion Kiel nach Aussagen des CDU-Wirtschaftsrats in die „Höhle der Löwen“.

Schließlich sind die Kieler Christ- und Sozialdemokraten vor allem bei Fragen der Verkehrsplanung in der Landeshauptstadt selten einer Meinung. Einigkeit herrscht zwar darüber, dass eine Verkehrswende nötig ist, um den Klimawandel zu bekämpfen, doch die Art und Weise, wie sich die Mobilität ändern soll, ist umstritten.

Kiel mit Metropolfunktion für das Umland

„Die Landeshauptstadt hat eine Metropolfunktion für das Umland“, sagt der frisch gewählte Wirtschaftsrat-Sprecher der Sektion Kiel, Reinhardt Hassenstein. „Damit ist Kiel auch ein Verkehrsknotenpunkt und muss gut erreichbar sein.“ Und auch der Vorsitzende des Unternehmensverbandes Kiel, Hendrik Murmann, sprach die Wichtigkeit von guten Verbindungen in die Landeshauptstadt an. „Die Innenstadt lebt davon, dass die Kunden angenehm herkommen können.“

Lesen Sie auch Kieler Ratsversammlung diskutiert über Radwege statt Autofahrspuren

Dass die Mobilitätswende wichtig ist, ist für Murmann unumstößlich. „Die Frage ist nur, wie wir sie gestalten. Wir dürfen den dritten Schritt nicht vor dem ersten machen.“ So sei es für den Wirtschaftsstandort eine Notwendigkeit, dass es Waren- und Transportstraßen gebe. Diese Strecken könnten nicht einfach für Radwege wegfallen, ohne Ausweichrouten anzubieten.

Kein Verbot ohne Alternativen

Diesen Aussagen wollte Christina Schubert gar nicht widersprechen. „Wir wollen nichts verbieten, ohne Alternativen zu schaffen“, sagte die SPD-Ratsfrau. Und das Lastenrad werde auch nie den Schwerlastverkehr ersetzen können. Aber: „Einen Veränderungsschmerz bei der Mobilitätswende muss man auch aushalten.“ So sei beispielsweise das Holstenfleet ein großer Erfolg für die Innenstadt, auch wenn dafür die Durchfahrt an der Holstenbrücke weggefallen sei.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dem entgegnete Reinhardt Hassenstein, dass es in der Stadt keine gute Priorisierung bei der Mobilitätswende gebe. „Mich ärgert, dass Verkehrsversuche starten, wenn woanders gebaut wird und es sich so an zusätzlichen Stellen staut.“ Als Beispiel nannte er das Sophienblatt, das stadtauswärts für Pkw gesperrt wurde, während am Theodor-Heuss-Ring gebaut wurde.

Kommunikation in der Stadt muss besser werden

Dass die Planungen nicht immer optimal seien, musste Schubert eingestehen. „Es ist manchmal eine schwierige Abstimmung zwischen der Politik und der Verwaltung. Die Kommunikation muss besser werden.“ Allerdings sind durch den Zustand der Kieler Straßen manche Baustellen unvermeidbar. „Einige Sperrungen sind nötig, weil das Straßennetz marode ist.“

Kritik und Bedenken auf Seiten des CDU-Wirtschaftsrates gibt es an der lange dauernden Umsetzung von Bauprojekten. Die Mitglieder sehen eine Gefahr darin, dass Planungen, die jetzt angestoßen, aber erst in zehn Jahren fertiggestellt sind, dann schon wieder aus der Zeit gefallen sein könnten und aufgrund neuester Entwicklungen nicht mehr dem aktuellen Standard entsprechen.