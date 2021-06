Klimaaktivisten planen am Wochenende in Kiel mehrere Aktionen, um sich für die Verkehrswende und gegen Autobahnen einzusetzen. Ein Fokus ist die geplante Südspange. Den Auftakt macht eine Fahrraddemo am Freitag, die um 14 Uhr auf dem Exerzierplatz mit einer Kundgebung beginnt.