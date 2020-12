Es ist der kostspieligste Posten in den Haushaltsanträgen der Mehrheitskooperation im Kieler Rat: Drei Millionen Euro sehen SPD, Grüne und FDP für Buspreissenkungen ab Sommer 2021 vor. 2,40 statt 2,70 Euro pro Einzelfahrschein, 35 Euro pro Schülermonatskarte, 360 Euro pro Schülerjahresticket.

Verkehrswende in Kiel - ÖPNV in Kiel soll attraktiver werden

Von Michael Kluth