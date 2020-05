Die Corona-Krise trifft jetzt auch mit voller Wucht den Kieler Hafen. Der Ausfall der Kreuzfahrtschiffsanläufe und die Aussetzung der Passagierverbindung nach Oslo sorgen für massive Einnahmeverluste. Als Reaktion ist seit dem dem 1. Mai ein Teil der Belegschaft des Seehafens in Kurzarbeit.

So leidet der Kieler Hafen unter Corona

Von Frank Behling