Kiel

Dieser mutmaßliche Betrugsversuch ging nach hinten los: Gleich dreimal verstrickte sich ein 35-Jähriger am Dienstag in Widersprüche, als er einen angeblichen Überfall bei der Polizei meldete.

Was war passiert? Der Mann hatte nach Angaben der Polizei gegen 10.40 Uhr über die Online-Wache der Landespolizei eine Anzeige erstattet. Er sei am selben Tag im Knooper Weg in Kiel beraubt worden. So habe er kurz zuvor in einem Geschäft eine Spielkonsole im Wert von 500 Euro sowie ein Spiel für 60 Euro gekauft.

Polizeibeamtin stieß nach mutmaßlichem Raub schnell auf Widersprüche

Kurz nach dem Verlassen des Geschäfts hätten ihn dann zwei Personen mit einem Messer sowie einer Pistole bedroht und ihm die frisch gekaufte Spielkonsole und das Spiel geraubt.

Doch laut Polizei stieß eine Sachbearbeiterin bei den anschließenden Ermittlungen schnell auf Widersprüche. Zum einen soll der Angestellte des Geschäfts angegeben haben, dass an diesem Tag gar keine derartige Spielkonsole verkauft worden sei, weil diese aktuell nicht geliefert werden könnte.

Geschäft hatte zum angegebenen Tatzeitpunkt noch nicht geöffnet

Zudem hatte das Geschäft nach Angaben der Polizei zum vermeintlichen Tatzeitpunkt noch gar nicht geöffnet. Darüber hinaus sei der ermittelnden Beamtin aufgefallen, dass das vermeintliche Raubopfer sich auffällig für eine Bescheinigung zur Erstattung einer Strafanzeige interessierte, damit er den erlittenen Verlust seiner Versicherung melden könne.

Der dritte Widerspruch war nach Ansicht der Polizei der skurrilste: Es stellte sich heraus, dass die Anzeige bereits drei Stunden vor der angegebenen Tatzeit erstattet wurde. Die Beamtin leitete schließlich ein Strafverfahren wegen Vortäuschens einer Straftat gegen den 35-Jährigen ein.