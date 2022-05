Kiel

Seit einer Woche wird in Kiel die 15 Jahre alte Lisa W. vermisst. Da alle bisherigen Maßnahmen der Polizei bislang nicht zu ihrem Auffinden führten, wird jetzt mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mädchen gesucht.

Die 15-Jährige wurde zuletzt in der vergangenen Woche an ihrer Wohnanschrift in der Rendsburger Landstraße in Kiel gesehen. Dorthin kehrte sie nicht zurück. Es gibt laut Polizei derzeit noch keine Hinweise auf ihren Aufenthaltsort.

Vermisste aus Kiel könnte auch in Preetz sein

Lisa W. könnte sich im gesamten Stadtgebiet aufhalten. Da sie Bezüge nach Preetz hat, könnte sie sich auch im dortigen Bereich aufhalten. Die Absuche des Umfelds blieb ohne Erfolg.

Eine Straftat dürfte laut Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht Ursache des Verschwindens sein. Es wird eher eine private Ursache vermutet.

Das ist die vermisste 15-jährige Lisa W. aus Kiel. Quelle: Polizeidirektion Kiel

Die Schülerin ist etwa 160 Zentimeter groß und trägt eine feste Zahnspange und eine Brille. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie, abweichend von den etwas älteren Bildern, kinnlanges Haar, das dunkel-violett gefärbt ist.

Sie ist zwar laut Polizei grundsätzlich Brillenträgerin. Ob Lisa W. aber die Brille derzeit trägt, kann nicht gesagt werden.

Das Kommissariat 11 der Kieler Kriminalpolizei führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der Schülerin. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten unter 0431 / 160 3333 entgegen.