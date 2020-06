Kiel

Seit Dienstag, 2. Juni, fehlte von der Jugendlichen jede Spur. Die Polizei vermutete sie im Stadtgebiet von Neumünster, Kiel, Hamburg oder in Hannover. Und damit lagen die Ermittler gar nicht so verkehrt. Die 14-Jährige wurde am Freitag, 12. Juni, am Neumünsteraner Bahnhof angetroffen.

Sie befindet sich nun wieder in der Obhut ihrer Sorgeberechtigten. Eine Straftat steht nach jetzigem Kenntnisstand der Polizei nicht in Verbindung mit ihrem Verschwinden.