Kiel

Die seit Sonntagnacht vermisste 15-Jährige aus Kiel ist am Donnerstagnachmittag wieder wohlbehalten bei ihrer Familie aufgetaucht. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Nach jetzigem Ermittlungsstand steht keine Straftat mit ihrem Verschwinden in Verbindung.

"Wir bedanken uns ganz herzlich für die tatkräftige Unterstützung bei der Suche", sagte ein Polizeisprecher.

