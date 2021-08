Der seit letztem Donnerstag vermisste Luca S. (10) ist wieder aufgetaucht. Nach Angaben der Polizei entdeckte ein Angehöriger den Zehnjährigen am Montagabend auf einem Spielplatz in Kiel-Friedrichsort. Wo sich der Junge in den vergangenen Tagen aufgehalten hat, ist derzeit noch unklar.