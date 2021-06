Kiel

Der seit Montag vermisste zwölf Jahre alte Junge ist wohlbehalten in Berlin angetroffen worden. Er befindet sich in der Obhut seiner Erziehungsberechtigten. Eine Straftat steht nicht in Zusammenhang mit seinem Verschwinden.

Die Polizei Kiel bedankt sich bei allen bei der Hilfe an der Suche.