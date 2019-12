Vernagelte Grundschule: In Holtenau schauen Schüler auf eine Bretterwand

Kiel

„ Versicherungsgründe und Schutzmaßnahme“, führt das für die Unterhaltung des Gebäudes zuständige Amt für Immobilienwirtschaft als Gründe an.

Vor etwa zehn Jahren wollte das Amt den 70er-Jahre-Trakt abreißen. Doch der Ortsbeirat wehrte sich erfolgreich dagegen und die Schule durfte und darf die Räume weiter nutzen. Allerdings machte Holger Schmidt von der Immobilienwirtschaft auf der Ortsbeiratssitzung noch einmal ganz deutlich: „Wir betreiben das Gebäude, aber renovieren nicht.“

Räumlichkeiten reichen bis 2037 aus

Auch wären die dortigen Räume nach den 2012 beschlossenen Raumprogrammstandards für Kieler Schulen nicht notwendig. Die Holtenauer Grundschule ist zweizügig mit derzeit 118 Schülern in sieben Klassen. Aufnehmen kann sie bis zu 208 Schüler in acht Klassen. Schulamtsleiterin Iris Diekelmann erläuterte die Vorgaben. Selbst unter Berücksichtigung eines Zuwachses an Schulkindern in den noch entstehenden Baugebieten reichten die derzeitigen Räumlichkeiten ohne den 70er-Jahre-Trakt bis 2037 aus.

Optimierung der restlichen Räume geplant

Deshalb wurde jetzt in Abstimmung mit der Schulleiterin Meike Becker geprüft, wie die der Schule zustehenden Räume langfristig optimiert werden können. Der Planungsauftrag für die Umbaumaßnahmen sei bereits bei der Immobilienwirtschaft, so Diekelmann. Dennoch könne die Grundschule den vernagelten Bereich so lange nutzen, wie es geht. Dort untergebracht sind der Jugendtreff, die Schulküche, der Werkraum und der Physikraum.

Ortsbeirat fordert Instandsetzung

Der Ortsbeirat will sich damit aber nicht zufriedengeben, wie die Vorsitzende Heidi Toscan ( SPD) klarmachte: „Das Gebäude kann nicht in diesem Zustand bleiben. Das sind noch die alten Fenster aus der Zeit, als ich dort zur Schule gegangen bin.“ Kürzlich habe sie an einem regnerischen Tag den Jugendtreff aufgesucht und dabei festgestellt, dass „das blanke Wasser in den Raum reinläuft“. Zum Schutz hingen Handtücher vor den Fenstern, das sei keine Option. „Wir brauchen das Gebäude. Ich möchte keinen Verfall, sondern eine Instandsetzung“, so Toscan. Für die Sanierung, die auch energetisch vernünftig sein müsse, gebe es aber keine Mittel, sagte Holger Schmidt.

Gebäude könnte auch von anderen genutzt werden

Einige der Holtenauer fragen sich auch, warum der Stadt der Erhalt der Substanz eines ihrer Gebäude nicht wichtig ist. Zumal die Räume nicht nur von der Schule genutzt werden könnten. Heidi Toscan könnte sich dort Volkshochschulkurse vorstellen, unter anderem in der voll ausgestatteten Schulküche. „Wir merken auch, dass sich Holtenau verjüngt.“ Eine Öffnung der Schule für die Holtenauer wäre auch im Sinne der Leiterin Meike Becker. „Wir möchten die Schule gerne außerhalb der normalen Schulzeiten beleben.“

Immobilienwirtschaft zum Vor-Ort-Termin

Schmidt betonte, dass man für eine große Lösung aber eine politische Entscheidung brauche. Dennoch räumte er ein, dass die Fenster sicherlich nicht mehr in einem guten Zustand seien und versprach, sich vor Ort davon ein Bild zu machen, um einzelne, wenn möglich, auszutauschen. Heidi Toscan forderte ihn auf, ihr das Ergebnis schriftlich mitzuteilen.

