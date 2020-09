Kiel

Wie die SFK auf KN-Anfrage mitteilte, wurden auf Linie F1 innerhalb von zwei Wochen 56 Fahrten kontrolliert. Im Schnitt trugen dabei jeweils 19 Fahrgäste keine Mund-Nasen-Bedeckung. Die Linie F1 nutzen vor allem Touristen für eine Fahrt über die Kieler Förde, sie führt von der Bahnhofsbrücke bis nach Laboe, im Sommer auch zum Falckensteiner Strand und nach Schilksee.

Weil auch einige Fahrgäste auf den Freidecks entgegen der Unternehmensregeln geraucht haben, hat sich die SFK entschieden, den Einsatz der Kontrolleure zunächst bis zum Ende des Herbstfahrplanes am 25. Oktober auf dieser Linie fortzuführen.

Anders sei die Situation auf der Linie F2, heißt es von der SFK. Dort werde die Pflicht grundsätzlich eingehalten. Auf dieser Fährverbindung, die das West- mit dem Ostufer verbindet und deshalb vor allem von Studenten und Berufspendlern genutzt wird, soll in Zukunft deshalb nicht mehr kontrolliert werden.

Bis Anfang September mussten der Kapitän und sein Matrose auf die Einhaltung der Maskenpflicht achten – doch dazu blieb im Alltag keine Zeit. Und so mehrten sich die Beschwerden der Fahrgäste, die sich an Bord an die Regeln hielten.

Auslöser für die nun erfolgten Kontrollen war letztlich eine E-Mail des Betriebsleiters der SFK. Er hatte auf die schriftliche Beschwerde eines verärgerten Fahrgastes eine skurrile Antwort versendet und darin selbst die Maskenpflicht auf Fähren diskreditiert – unter anderem verglich er Masken mit „Omas Unterhose“ sowie „einem Stück alter Gardine, deren Maschen hundert Mal größer als Viren sind“.

Nach KN-Informationen ist der Betriebsleiter weiterhin bei der Stadttochter beschäftigt. Ob das Unternehmen personelle Konsequenzen gezogen hat, wollte die SFK aus Gründen des Datenschutzes nicht mitteilen. Nur so viel: Die E-Mails werden seit dem Vorfall vor allem von der Pressesprecherin beantwortet.

