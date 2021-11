Versuchter Totschlag: 25-Jähriger vor Landgericht in Kiel angeklagt

Kiel

Ein 25-jähriger Syrer soll im April in der Kieler Flüchtlingsunterkunft Schusterkrug versucht haben, einen anderen Bewohner mit einem Messer zu töten. Seit Dienstag muss sich der 25-Jährige vor dem Kieler Landgericht wegen versuchten Totschlags verantworten. Offenbar leidet er an Wahnvorstellungen.

Die Kieler Staatsanwaltschaft spricht in ihrer Anklage gegen den Beschuldigten von einem „Zustand der Schuldunfähigkeit“ zum Zeitpunkt der Tat am 13. April dieses Jahres. Demnach leide der Angeklagte an einer schizophrenen Psychose. Auch während des ersten Verhandlungstages führte er teilweise Selbstgespräche.

Nach den bisherigen Ermittlungsergebnissen machte sich der 25-Jährige in der Nacht der Tat an der Tür seines 46-jährigen Zimmernachbarn zu schaffen. Der 46-Jährige sagte am Dienstag vor dem Schwurgericht aus, dass er an der Tür Geräusche gehört und diese daraufhin vorsichtig einen Spalt geöffnet habe. Der Angeklagte soll vor seinem Zimmer gestanden und mit einem langen Küchenmesser eine attackierende Bewegung in seine Richtung gemacht haben.

46-Jähriger flüchtet und springt aus dem Fenster

Doch diese habe ihn verfehlt, sagte der 46-Jährige bei seiner Befragung. „Ich habe dann die Tür abgeschlossen und bin aus dem Fenster nach draußen gesprungen“, schilderte er die Flucht aus seinem Zimmer im ersten Geschoss des Hauses in der Kieler Flüchtlingsunterkunft.

Der 25-Jährige soll daraufhin zum Fenster seines eigenen Zimmers gegangen sein, und den 46-Jährigen von dort beschimpft und bedroht haben. „Ich schicke dich zum Friedhof. Ich werde dich umbringen“, schilderte der 46-jährige Algerier die Worte des Angeklagten. Ein als Zeuge geladener Sicherheitsmitarbeiter aus der Unterkunft bestätigte später eine ähnliche Wortwahl. Auch diese Drohung des 25-Jährigen ist Inhalt der Anklageschrift seitens der Staatsanwaltschaft.

Asylantrag des 25-Jährigen war 2017 abgelehnt worden

Der Angeklagte ließ zum Auftakt des Prozesses über seinen Verteidiger mitteilen, dass er sich während der Verhandlung nicht zu den Ereignissen am 13. April äußern werde. Er war im Januar 2015 ursprünglich mit einem Studentenvisum nach Deutschland gekommen. 2017 hatte er einen Asylantrag gestellt, der abgelehnt wurde. Ein subsidiärer Schutzstatus war ihm zugesprochen worden.

Zeuge: 25-Jähriger mit „Anzeichen für Verfolgungswahn“

Am ersten Prozesstag wurde deutlich, dass der Angeklagte bereits vor der Tat im April mit mentalen Problemen aufgefallen war. So berichtete ein Mitarbeiter der Integrationshilfe dem Gericht, dass sich der 25-Jährige in seiner Wohnung in der Kieler Steinstraße unwohl gefühlt hatte. Seine Nachbarn hätten ihn beschimpft, das ganze Haus sei gegen ihn, habe er berichtet. Wenn er auf seinem Handy etwas über Geschehnisse in seiner Heimat Syrien lesen würde, könnten die Nachbarn mitlesen. „Er zeigte Anzeichen von Verfolgungswahn“, sagte der Zeuge bei seiner Befragung. Zudem habe der Angeklagte ihm von seiner Vorstellung berichtet, „seine damaligen Nachbarn mit einem Messer zu ermorden“.

Anfang März kündigte der Vermieter dem 25-Jährigen die Wohnung, weil er einen Nachbarn mit einem Messer bedroht haben soll. Der Mitarbeiter der Integrationshilfe verständigte daraufhin den psychosozialen Dienst und die Polizei. Dort sah man aber keine Gefährdungslage. Schließlich organisierte er dem heutigen Angeklagten den Umzug in die Flüchtlingsunterkunft.

Um die Schuldfähigkeit des Angeklagten, der derzeit in einer Psychiatrie untergebracht ist, zu beurteilen, begleitet ein Sachverständiger die Verhandlung vor dem Landgericht. Dort sind drei weitere Verhandlungstage angesetzt, die Urteilsverkündung ist für den 1. Dezember vorgesehen.