Versuchtes Tötungsdelikt am Ostring in Kiel - Täter ist auf der Flucht

In der Nacht auf Donnerstag kam es in Kiel am Ostring zu einem versuchten Tötungsdelikt. Nach Angaben der Polizei ist der mutmaßliche Täter flüchtig. Die Fahndung läuft, Mordkommission und Staatsanwaltschaft ermitteln. Zum Zustand des Opfers gibt es noch keine Informationen von der Polizei.