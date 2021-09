Nach einem versuchten Tötungsdelikt in einem Mehrfamilienhaus im Ostring in Kiel-Gaarden fahndet die Polizei weiter nach dem mutmaßlichen Täter. Nach KN-Informationen könnte es sich um den Ex-Freund einer Hausbewohnerin handeln. Er soll in der Nacht auf Donnerstag auf einen 22-Jährigen geschossen haben.