Wohnungssuche in Kiel: Familie verzweifelt an starren Regeln

Zu siebt in drei Zimmern - Wohnungssuche in Kiel: Familie verzweifelt an starren Regeln Eine vierfache Mutter sucht verzweifelt eine Wohnung. Doch für die Miete, die das Jobcenter maximal bewilligt, findet sie keine Wohnung in Kiel. Folge: Die Familie lebt bei den Großeltern - zu siebt in drei Zimmern. Kein Einzelfall, heißt es beim Mieterverein.

Von Heike Stüben

Anna Friedrich (35) findet mit ihren Kindern Melissa (12) mit Lorena (5), Edwin (9) und Aron (7) keine Wohnung. So wohnen sie zu siebt in der Drei-Zimmer-Wohnung der Großeltern. In diesem Zimmer schlafen Anna Friedrich und Melissa. Quelle: Thomas Eisenkrätzer