Kiel

Offenbar planen die Organisatoren der Kritiker der Corona-Politik am Sonnabend um 14 Uhr eine Versammlung auf dem Professor-Peters-Platz in Kiel. Dort hat der Verein VfB Teutonia Kiel seinen Standort und positioniert sich sichtbar gegen Rechtsextremismus – zum Beispiel mit dem Schild: kein Platz für Nazis. Auch das Fufa-Fest, das Vereinsmitgliedern dort organisieren, setzt sich offen gegen Rassismus und jede Form rechtsradikaler Bestrebungen ein.

Der Verein fürchtet nun, dass sich dadurch Demonstranten provoziert fühlen könnten und hat deshalb einen Rechtsanwalt eingeschaltet. Dieser hält den Professor-Peters-Platz für einen schlecht gewählten Versammlungsort.

Furcht vor rechtsradikalen Teilnehmern

"Der öffentlichen Berichterstattung entnehme ich, dass an dieser Versammlung auch rechtsextreme oder rechtsradikale Teilnehmer erwartet werden. In anderen Bundesländern wird die Querdenker-Bewegung bereits von den Verfassungsschutzämtern beobachtet", schreibt Rechtsanwalt Jan Kürschner in einem Brief an die Ordnungsbehörde der Stadt Kiel, der der KN-Redaktion vorliegt.

"Das Vereinsgelände ist stadtweit bekannt, und der Verein möchte nicht mit der Querdenker-Bewegung in Verbindung gebracht werden." Der Vereinsvorstand befürchte, dass Teilnehmer der Versammlung das Vereinsgelände betreten, was ihnen von Vereinsseite ausdrücklich verboten sei, oder dass sie das Vereinsheim beschädigen könnten. Auf jeden Fall seien Polizeikräfte erforderlich.

Verlegung auf das Nordmarksportfeld gefordert

Genehmige die Behörde die Versammlung auf dem Gelände, gieße sie Wasser auf die Mühlen von politisch rechtsaußen stehenden Bewegungen und verstärke die polarisierende Wirkung der Kritiker der Corona-Politik. Eine solche Entscheidung, warnt Kürschner, könnte mancherorts als Provokation aufgefasst werden.

Der Anwalt fordert die Stadt Kiel deshalb dringend auf, die Versammlung auf das neutrale Nordmarksportfeld zu verlegen: "Der Verein hat jedenfalls ein Recht darauf, dass die Landeshauptstadt Kiel als Versammlungsbehörde bei der Ausgestaltung der Versammlung auf die Rechtsgüter des Vereins Rücksicht nimmt."

Gegendemonstration angekündigt

Ob die Versammlung verlegt wird, blieb am Donnerstag unklar. Und falls die Stadt dem Votum des Vereins nicht folgt? Dann, argumentiert der Strafverteidiger, erwäge man, eine einstweilige Verfügung vor dem Verwaltungsgericht zu beantragen.

Währenddessen formiert sich in Kiel eine Demonstration gegen die Aktivitäten der Kritiker der Corona-Politik. Anträge dazu werden momentan noch von der Stadt Kiel geprüft.