Die Kreuzfahrt hat zwei schwere Jahre hinter sich. Nun aber soll es mit Volldampf zurück auf die Erfolgsspur gehen. Die Reederei Aida Cruises wird am Sonnabend in Hamburg das neue Flaggschiff „Aidacosma“ zur ersten Reise mit Passagieren verabschieden. Wir waren vorab an Bord. Sehen Sie im Video, was die Passagiere erwartet.