Kiel

Am Sonnabendabend stach die Aidaprima in See. Die erste Etappe der Reise in den Süden startete mit fast 4400 deutsche Passagieren, darunter über 1000 Kinder und Jugendliche. In 14 Tagen geht es über Oslo, Zeebrügge und Lissabon nach Palma de Mallorca. Von dort aus geht es Ende Oktober weiter nach Dubai.

...