Kiel

Die Organisatoren, Aussteller und Gastronomen haben sich einen höheren Zuspruch der Kieler erhofft. Zur Halbzeit blieb der Besucherandrang deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Das mag auch am schlechten Wetter liegen. Die spätsommerlichen Temperaturen kommen für die Kieler Woche jedenfalls zu spät. Auch am regnerischen Mittwoch besuchten nur wenige Menschen die Erlebnisareale an der Kiellinie. Auf dem Rathausplatz waren während der Konzertübertragungen viele Stühle frei. Das Konzert von Milow am Mittwochabend war das erste, das auf allen Arealen ausverkauft war.

Trotzdem gibt es genug Gründe für einen Besuch der KiWo 2020. Welche das sind, erfahren Sie im Video.

