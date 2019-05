Kiel

Folge 3: Mit Behling an der Reling der MS Stadt Kiel

Frank Behling kann nicht nur Kreuzfahrt: Nachdem die ersten zwei Folgen der Videoserie auf großen Kreuzern gedreht wurden, geht es anlässlich des 85-jährigen Jubiläums an Bord der MS Stadt Kiel. Im Keller des Traditionsschiffes erwartet die Zuschauer ein MaK Dieselmotor auf der Brücke treffen moderne und altbewährte Seefahrerwerkzeuge aufeinander.

Folge 2: Mit Behling an der Reling der MSC Meraviglia

Mit Platz für mehr als 5500 Passagiere ist die MSC Meraviglia das bisher größte Kreuzfahrtschiff, das in Kiel festgemacht hat. KN-online hat sich das Schiff, das in dieser Saison noch 22 Mal in die Fördestadt kommen will, am 28. April genauer angesehen. In dieser Folge von "Mit Behling an der Reling" erklärt Frank Behling, warum sich der Kieler Hafen über diesen neuen Kunden freut und was man an Bord so erleben kann.

Folge 1: Mit Behling an der Reling der Mein Schiff 2

Für die Jungfernfahrt unserer Serie hat sich Frank Behling ein ganz besonderes Schiff ausgesucht. Noch bevor die ersten Besucher an Bord der Mein Schiff 2 gehen, durfte KN-online am 22. Januar einen Rundgang machen.