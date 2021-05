Kiel

Rund 7.000 Euro fließen demnach in die Aufwertung der Wiese am Heidenberger Teich. Mit dem Geld wollen Ortsbeirat, Jugendbüro Mettenhof und der Seniorenbeirat in Kooperation mit dem Stadtteilbüro Mettenhof und den städtischen Ämtern massive Tische und Bänke sowie Liegestühle am Wasser aufstellen. Die Parkwiese soll dadurch noch besser für Menschen nutzbar werden, die sich dort treffen, Sport machen, grillen oder sich erholen möchten. Der nächste Schritt ist, sich mit allen Beteiligten einen geeigneten Standort zu überlegen, so Klettner. Auf der Wiese finden regelmäßig Veranstaltungen wie Stadtteilfest, Opernübertragung und Feuerzauber statt. „Da dürfen die Aufbauten nicht im Weg sein.“

Ebenfalls Geld aus dem Fonds bekommt das Projekt „Sicher mit Medien in Mettenhof“. Der Landesverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo), genauer gesagt die Einrichtung Awo Interkulturell in Mettenhof, plant Workshops zur sicheren Mediennutzung für zugewanderte Bewohnerinnen und Bewohner. „Im Rahmen der Corona-Krise wurde deutlich, dass viele der Eltern und Jugendlichen keine oder nur geringe Kenntnisse im Umgang mit Smartphone, Computer oder Tablet haben“, erzählte Einrichtungsleiter Stefan Klotz während der Projektvorstellung im Februar.

Workshops sollen Medienkompetenz stärken

Das sorge für Schwierigkeiten beim Homeschooling, aber auch beim Abschließen von Verträgen im Internet oder beim Online-Banking. Weiteres Problem: Aufgrund der mangelnden Kenntnisse werden häufig auch Fehlinformationen aus dem Internet oder sozialen Medien ungefragt übernommen. Um die Medienkompetenz der Zielgruppe stärken, sind Workshops mit je zehn bis 15 Teilnehmenden geplant.

„Der Fonds unterstützt in diesem Jahr Projekte in ganz Kiel mit insgesamt rund 250.000 Euro“, sagte Klettner. „Rund 22.000 Euro davon fließen in den Stadtteil“, freute sich der Ortsbeiratsvorsitzende. „Man sieht, es lohnt sich, ein Projekt zu erstellen. Werden Sie also kreativ!“

Auf Kreativität der Mettenhofer hofft der Ortsbeirat auch im folgenden Tagesordnungspunkt: die geplante Namensgebung des Fußweges zwischen Turkuring und Vaasastraße. Mit der Benennung können verdiente und bereits verstorbene Mettenhoferinnen und Mettenhofer geehrt werden, genauso gut wäre aber auch ein skandinavischer Name geeignet, so Klettner, der sich auf Vorschläge per E-Mail unter OBR9@ortsbeirat-kiel.de freut. Anwohnerinnen und Anwohner, die von einer Benennung betroffen wären, gibt es an dem Weg keine. In der kommenden Sitzung am 9. Juni, 19.30 Uhr im Bürgerhaus, sollen die Vorschläge diskutiert werden.

Neue Fahrradbügel am BZM

Positive Nachrichten gab es auch am Rande der Sitzung: Die Schulen im Bildungszentrum Mettenhof (BZM) freuen sich über rund 150 neue Fahrradbügel. Die Kieler Bügel ersetzen die alten Fahrradständer vor dem Schulgebäude. Seit gut sechs Jahren haben sich Eltern für das Aufstellen der neuen Bügel eingesetzt, erzählten Yasmin Niegel und Christina Susann Diener vom Schulelternbeirat des Thor-Heyerdahl-Gymnasiums. Jetzt sind Eltern und Jugendliche froh über die Möglichkeit, dass die Schulkinder ihre Räder sicher abstellen und gut anschließen können. „Dank der Bügel werden künftig sicher noch mehr Jugendliche mit dem Rad zu Schule kommen“, so die Mütter, die hoffen, „dass die Stadt auch noch die Fahrrad-Abstellplätze der Lehrkräfte umrüstet“.