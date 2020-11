Die Zahl der Neuinfektionen steigt in Kiel weiter an. Seit Freitag wurden 36 Neuinfektionen registriert. Damit sind aktuell 126 Kieler infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 36,5 Fällen je 100.000 Einwohnern. Ab heute gilt Maskenpflicht an fünf zentralen Orten in Kiel.