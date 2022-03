Vielzahl an betrügerischen Telefonanrufen in Kiel und im Kreis Plön

Kiel

Die Polizeidirektion Kiel warnt erneut vor betrügerischen Telefonanrufen. Im Laufe des Mittwochs hatte es nach Angaben der Polizei eine Vielzahl solcher Betrugsversuche in Kiel sowie im Kreis Plön gegeben. Die Betrüger sollen sich dabei der bekannten Masche des falschen Polizeibeamten bedient haben. Ein vermeintlicher Polizeibeamter habe die Angerufenen vor angeblichen Einbrechern in Wohnortnähe gewarnt und fragte in der Folge nach Geld und Wertgegenständen.

Laut Polizei beendeten viele Angerufene das Telefongespräch bereits zu einem frühen Zeitpunkt, und riefen im Anschluss an den Betrugsversuch den Polizeiruf 110 an. Bislang sei kein Fall bekannt geworden, in dem die Tätergruppe Erfolg hatte. Etwa 40 Personen sollen am Mittwoch entsprechende Anrufe bei der Kieler Polizei gemeldet haben.

Kieler Polizei hat Tipps für den Fall eines betrügerischen Anrufs

Punktuell treten solche Betrugsmaschen immer wieder vermehrt in einer Region auf. Professionell organisierte Banden nutzen dazu häufig Telefonbucheinträge, um potenzielle Betrugsopfer zu identifizieren. Sie suchen nach älter klingenden Namen, weil sie bei den Angerufenen zum einen Bargeld oder Wertgegenstände vermuten. Zum anderen gehen sie von einem hohen Vertrauen der Angerufenen gegenüber der Polizei oder anderen Behörden aus. Deshalb geben sie sich am Telefon häufig als angebliche Polizeibeamte oder Vertreter anderer Behörden aus.

Die richtige Polizei weist immer wieder darauf hin, dass sie niemals Bargeld oder Wertgegenstände zur Sicherung oder Überprüfung entgegennehmen würde. Man nehme auch kein Bargeld an, damit Angehörige einer Haftstrafe entgehen.

Die Polizei bittet potenzielle Betrugsopfer zudem, sich am Telefon nicht unter Druck setzen zu lassen. Man solle eigenhändig das Gespräch beenden und den Polizeiruf 110 wählen. Die Polizei rät zudem dazu, Einträge in Telefonbüchern oder in Online-Telefondatenbanken zu löschen oder den Vornamen mit dem Anfangsbuchstaben abzukürzen.