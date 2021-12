Kiel

Wenn der vierte Junge Rat am Mittwoch zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommt, gehören 14 der 15 Mitglieder dem Gremium erstmals an. Die 12- bis 19-Jährigen sollen ab dann für zwei Jahre die Interessen von Kieler Kindern und Jugendlichen in die Kommunalpolitik tragen. Dass die Zeit für sie auch eine Herausforderung werden kann, weiß die scheidende Vorsitzende des Jungen Rates, Emma Döhler (20). Sie sieht zwar viele Erfolge seit dem Start des Gremiums 2015, weiß aber auch, dass noch einiges zu tun ist.

Ein Beispiel ist ein Antrag des Jungen Rats, ein Spielmobil für Kiel anzuschaffen. Mehrfach stand dieser seit dem Sommer in den zuständigen Ausschüssen auf der Tagesordnung, immer wieder wurde die Entscheidung darüber vertagt. Nun wird der vierte Junge Rat das Thema Spielmobil weiter verfolgen dürfen, das eigentlich noch aus dem dritten stammte.

Emma Döhler: Der Junge Rat in Kiel muss nicht in Watte gepackt werden

Döhler sagt mit Blick auf diesen wie auch andere Anträge, dass die Kommunalpolitik früher mit dem Gremium ins Gespräch gehen könnte. „Die Politik darf Anträge auch mal ablehnen, wir müssen nicht in Watte gepackt werden.“ Auf die Frage, ob sie den Eindruck habe, die Kommunalpolitik nehme den Jungen Rat nicht ernst, antwortet sie: „Ernst nehmen ist nicht das richtige Wort, aber wir könnten mehr in politische Prozesse eingebunden werden.“

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einen Erfolg in dieser Hinsicht kann Döhler an anderer Stelle verbuchen: Seit dem Sommer hat der Junge Rat einen Platz als beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss. „Das ist superhilfreich und ein guter Anfang“, so Döhler. Letztlich wünsche sie sich aber eigentlich, dass der Junge Rat mit einem stimmberechtigten Mitglied vertreten ist.

Die Stadtverwaltung verweist darauf, dass der Junge Rat als Beirat in allen Ausschüssen ein Antrags- und Rederecht hat. Zudem sei die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, insbesondere dem Jungen Rat, bei Vorhaben der Stadt vorgesehen.

Kieler Schülerunion kritisiert Wahlbeteiligung von 9,48 Prozent

Potenzial für Verbesserungen gibt es aber nicht nur in der Stellung des Jungen Rates in der Kommunalpolitik, sondern auch bei der Wahl des Gremiums. So lag die Wahlbeteiligung dieses Jahr bei 9,48 Prozent. Die niedrige Quote kritisiert Lewe Bendix Jannsen, der Kieler Kreisvorsitzende der Schüler Union, der Schülervertretung innerhalb der CDU.

Auch merkt er an, dass der Bezirk Mitte im neuen Jungen Rat nur mit zwei statt drei Mitgliedern vertreten ist. Dort hatten sich nur drei Kandidierende zur Wahl aufgestellt, eine Kandidatin zog vor dem Ende der Wahl aus Kiel weg. Der dritte Platz bleibt daher frei.

Er habe großen Respekt vor dem Kinder- und Jugendbüro, das die Wahl organisiert und den Jungen Rat betreut, stellt Jannsen klar. Es fehle aber Unterstützung aus dem Rest der Verwaltung, etwa bei der Organisation der Wahl. „Die Stadt Kiel ruht sich sehr darauf aus, bei der Jugendbeteiligung Vorreiter zu sein. Man muss sich auch weiterentwickeln.“

Lesen Sie auch Tobias von der Heide (CDU) gegen OB Ulf Kämpfer (SPD): Ein Streitgespräch zur Kieler Verkehrspolitik

Beteiligung bei der Wahl des Jungen Rats: Potenzial in den Schulen

Döhler hingegen sieht das jetzige Ergebnis der Wahl bereits als Erfolg, immerhin habe sich die Wahlbeteiligung verdoppelt – und das trotz Pandemie. Eine Möglichkeit, noch mehr Kinder und Jugendliche erreichen zu können, erkennt Döhler in den Schulen. Hier könne die Zusammenarbeit noch intensiviert werden, wobei das auch von engagierten Lehrkräften vor Ort abhänge.

Insgesamt ist Döhler aber zufrieden mit dem, was der Junge Rat in sechs Jahren erreicht hat. „Wir haben in drei Amtsperioden gute Säulen aufgebaut.“ Das sieht auch Pascal Knüppel so. Der 22-Jährige, der heute für die Linke als bürgerliches Mitglied im Schulausschuss sitzt, gehörte dem ersten und zweiten Jungen Rat an.

„Man lernt zu diskutieren, zu verhandeln und lernt das große Ganze kennen“, sagt Knüppel. Er berichtet, viele ehemalige Mitglieder seien politisch engagiert geblieben. In diesem Sinne kann der Junge Rat auch als Sprungbrett dienen, um sich weiterzuentwickeln.