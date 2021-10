Kiel

Die Staatsanwaltschaft Kiel hat gegen neun Verdächtige wegen versuchten Totschlags am 25. April auf dem Vinetaplatz in Kiel-Gaarden Anklage erhoben.

Die 22 bis 34 Jahre alten Männer sollen zusammen mit zwei bislang unbekannten Tätern einen Mann mit unterschiedlichen Schlagwerkzeugen angegriffen und schwer verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, dies mit einem bedingten Tötungsvorsatz getan zu haben.

31-jähriges Opfer lag mit offenem Schädelhirntrauma regungslos am Boden

Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Ermittlungen gehe die Staatsanwaltschaft davon aus, dass die Männer billigend in Kauf genommen hätten, dass ihr Opfer durch den Angriff hätte sterben können. So sollen die Angeklagten erst von dem 31-Jährigen abgelassen haben, als dieser regungslos und mit einem offenen Schädelhirntrauma und Schnitt- sowie Stichverletzungen am Boden lag.

Die neun Männer und der 31-Jährige waren zuvor durch einen Streit in einer Shisha-Bar aneinandergeraten. Daraus folgte eine Verfolgungsfahrt in Richtung Kiel-Gaarden. Eine Entscheidung des Landgerichts Kiel über die Zulassung der Anklageschrift und die Eröffnung des Hauptverfahrens steht nach Angaben der Staatsanwaltschaft derzeit noch aus. Verhandelt würde der Fall am dortigen Schwurgericht.