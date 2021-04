Vinetaplatz: Mann wird bei Schlägerei lebensgefährlich verletzt

Kiel

Nach jetzigem Ermittlungsstand kam es zunächst gegen Mitternacht in einer Shisha-Bar in der Eichhofstraße 1 zu einem Streit zwischen mehreren Gästen. Ein 31 Jahre alter Besucher der Bar verließ daraufhin die Bar und setzte sich in sein Auto, einen dunklen Ford. Er fuhr damit in Richtung Ostufer. Seine Kontrahenten aus der Bar verfolgten ihn. Gegen 1 Uhr trafen am Vinetaplatz die zwei Autos mit insgesamt neun Insassen auf den 31-Jährigen.

Aus dem Kreis der neun Verfolger wurde laut Polizei sofort mit verschiedenen Schlagwerkzeugen auf das Opfer eingeschlagen. Nach wenigen Minuten ließen sie den Mann mit lebensbedrohlichen Verletzungen am Boden liegen. Die neun Männer flüchteten mit den beiden Autos in unbekannte Richtung.

Nach Notoperation außer Lebensgefahr

Menschen, die den Vorfall beobachtet hatten, meldeten sich bei der Polizei-Einsatzleitstelle, woraufhin mehrere Streifenwagen zum Einsatzort geschickt wurden. Eine Streifenwagenbesatzung traf in der benachbarten Johannesstraße auf den Verletzten, den ein Rettungswagen umgehend in ein Krankenhaus brachte. Der 31-Jährige musste notoperiert werden. Inzwischen ist er laut Staatsanwaltschaft außer Lebensgefahr.

Zeugen konnten bei einem der Verfolgerfahrzeuge, einer schwarzen Mercedes-Limousine, auch ein Kennzeichen ablesen und meldeten dieses ebenfalls der Polizei. Den Halter der Limousine nahmen Beamte des Kommissariats 11 und des Kriminaldauerdienstes Sonntagnachmittag an seiner Wohnanschrift vorläufig fest. Nach der Durchsuchung seiner Wohnung und nach dem Abschluss weiterer polizeilicher Maßnahmen kam der Tatverdächtige jedoch wieder auf freien Fuß.

Bei dem zweiten Pkw soll es sich nach Angaben von Zeugen um eine weiße Großraumlimousine gehandelt haben. Nähere Angaben zu den acht Tätern machen Staatsanwaltschaft und Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Auch die Hintergründe der Auseinandersetzung machten die Ermittler noch nicht bekannt.

Zeugen und Hinweise werden gesucht

Das Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion Kiel und die Staatsanwaltschaft Kiel haben die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes aufgenommen und suchen weitere Zeugen des Streites in der Shisha-Bar und der späteren Auseinandersetzung auf dem Vinetaplatz. Die Ermittler bitten auch um Hinweise zu dem noch unbekannten weißen Pkw und der Fluchtrichtungen beider Fahrzeuge. Angaben werden unter der Telefonnummer 0431-160 3333 entgegengenommen.