Kiel

Es gibt zahlreiche Weisheiten von Fußballprofis, die sich als Philosophen versucht haben, um ihren Unmut nach einem verlorenen Spiel kundzutun. Die abgewandelte, jugendfreie Version von Torwart-Titan Oliver Kahn lautet „Wenn’s schlecht läuft, läuft’s schlecht.“ Mit dieser Aussage könnte der früherer Weltklasse-Keeper auch die Lage rund um das Vinetaplatz-Verfahren beschreiben. Denn der Pleiten-Pech-und-Pannen-Prozess gegen neun Angeklagte, die den damals 31-jährigen Ari A. im April 2021 in Gaarden schwer verletzt haben sollen, stockte auch am Mittwoch gewaltig.

Mit Spannung wurde die Aussage des Opfers erwartet, das für den sechsten von 21 Verhandlungstagen geladen war. Der Zuschauerraum in der extra für den Prozess errichteten Leichtbauhalle am Niemannsweg war voller als sonst – und auch im Prozesssaal war ein Platz mehr als üblich gefüllt. Denn der mittlerweile 32-jährige Ari A. benötigt eine Dolmetscherin.

Unerfahrene Dolmetscherin mit Problemen bei der Übersetzung

Und genau hier hakte es beim Prozess. Zwar war eine 23-jährige Frau anwesend, die die Fragen von Richter, Staatsanwaltschaft und Verteidigung ins Kurdische übersetzte und die Antworten des Opfers auf Deutsch wiedergab. Allerdings ist die Auszubildende keine gelernte Dolmetscherin. Zwar beherrscht sie beide Sprachen fließend, doch fehlt ihr die Erfahrung im Konsekutivdolmetschen, also der zeitversetzten, aber wortwörtlichen Übersetzung.

Immer wieder trat die 23-Jährige in den Dialog mit dem Zeugen, stellte Nachfragen, die nicht übersetzt wurden, und gab die Aussagen des Opfers in indirekter statt in direkter Rede wieder. Mehrmals meldeten die Verteidiger ihre Zweifel an dem Vorgehen der Dolmetscherin an. Als einer der kurdisch sprechenden Angeklagten seinen Anwalt darauf hinwies, dass die 23-Jährige ein Wort falsch übersetzt hätte und „Beil“ statt „Schlagstock“ gesagt haben soll, beantragten die Verteidiger, die Befragung mit einem anderen Dolmetscher fortzuführen.

23-Jährige war Ersatz vom Ersatz

Nach kurzer Beratung gab der Vorsitzende Richter Jörg Brommann den Anwälten Recht. Da für den Mittwoch jedoch auf die Schnelle kein neuer Übersetzer gefunden werden konnte, musste die Zeugenaussage unterbrochen werden. Ari A. wird an einem der noch ausstehenden Verhandlungstage erneut geladen.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch wie konnte es dazu kommen, dass eine unerfahrene Dolmetscherin bei dem wohl wichtigsten Zeugen in dem Prozess übersetzen sollte? Hier setzt sich die Reihe der unvorhersehbaren Unglücke in dem Verfahren fort. Ursprünglich hätte Ari A. bereits zu einem früheren Zeitpunkt aussagen sollen, der Termin musste jedoch wegen Corona-Infektionen abgesagt werden. Als Übersetzer hatte Richter Brommann einen bereits bekannten Dolmetscher einberufen, der bei der Verhandlung am Mittwoch jedoch keine Zeit hatte. Auch der von ihm empfohlene Vertreter konnte coronabedingt nicht erscheinen. So wurde die daraufhin von den ursprünglich vorgesehenen Dolmetschern vorgeschlagene 23-Jährige zum Ersatz vom Ersatz.

Ari A. verweigert die Aussage

Bis zu der Unterbrechung äußerte sich das Opfer zurückhaltend. Ari A. machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch und beantwortete keine Fragen zu den Vorfällen in einer Shisha-Bar an der Eckernförde Straße, in der er am Abend des 24. Aprils, wenige Stunden vor der Attacke auf dem Vinetaplatz, zwei der Angeklagten mit einer Machete bedroht haben soll. Von den beschuldigten neun Männern, die ihn mit Schlagstöcken und Messern lebensgefährlich verletzt haben sollen, erkennt er nicht alle im Prozesssaal wieder. Auch kennt er nicht alle Namen.

Immerhin muss der sechste Verhandlungstag nach der Abbruch der Befragung nicht vorzeitig beendet werden. Im Laufe des Verfahrens verliest Richter Brommann Akten aus dem Ermittlungsverfahren, in denen unter anderem Handydaten aufgelistet sind die belegen, dass sich einige der Angeklagten zum Tatzeitpunkt auf dem Vinetaplatz befanden.

Nach juristischen Bedenken zum Auftakt, Corona-Chaos und einem Stromausfall in der Leichtbauhalle ist die Unterbrechung am Mittwoch bereits der nächste Rückschlag in dem Verfahren. Ob nach den 21 geplanten Prozesstagen ein Urteil fallen kann, oder weitere Verhandlungstermine benötigt werden, ist aktuell noch nicht abzusehen. Der letzte Termin ist für den 25. Mai angesetzt.