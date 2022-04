Murphys Gesetz hat wieder zugeschlagen – alles, was schief gehen kann, geht auch schief. Das gilt zumindest für das Vinetaplatz-Verfahren in Kiel, das von Verzögerungen und coronabedingten Ausfällen geprägt ist. Am Freitag musste nun der vierte Verhandlungstag vorzeitig abgebrochen werden. Der Grund: ein Stromausfall.