Kiel

Was geschah am späten 24. April 2021 in einer Shisha-Bar an der Kieler Eichhofstraße? Die Geschehnisse in dem Lokal an der Kreuzung zur Eckernförder Straße stehen im Mittelpunkt des zweiten Verhandlungstages im sogenannten Vinetaplatz-Verfahren, in dem neun Männer zwischen 23 und 35 Jahren angeklagt sind, im Frühjahr 2021 auf dem Vinetaplatz in Gaarden einen 31-Jährigen mit Stich- und Schlagwaffen lebensgefährlich verletzt zu haben.

Vor dem tätlichen Angriff soll es in der Shisha-Bar bereits zu Auseinandersetzungen zwischen dem späteren Opfer und einem der Angeklagten gekommen sein. Die Rede ist von Morddrohungen und Schutzgelderpressung. Um die Vorgeschichte der Attacke auf dem Vinetaplatz zu klären, sind am zweiten Verhandlungstag fünf Zeugen geladen. Die eindrücklichsten Schilderungen kamen von einer damaligen Angestellten der Bar, die nach eigenen Angaben Angst um ihr Leben hatte, allerdings auch eine enge Beziehung zu einem der Angeklagten pflegt.

Zeugin hatte Angst um ihr Leben

Wie die 22-Jährige vor Gericht erklärt, seien die Aggressionen an der Eichhofstraße von dem anschließend am Vinetaplatz schwer verletzten Ari A. ausgegangen. „Er ist völlig ausgerastet , war außer sich und hatte einen Psycho-Blick“, sagt die Zeugin, die einen der Angeklagten, den Betreiber der Shisha-Bar, als „großen Bruder“ bezeichnet. Laut der ehemaligen Angestellten sei Ari A. bereits sehr aufgebracht in Begleitung eines Bekannten in dem Lokal aufgetaucht. Dort habe es laute Wortgefechte zwischen ihm und ihrem Chef Dijwar M. gegeben. Es seien Beleidigungen von beiden Seiten gefallen. Hängen geblieben ist bei der 22-Jährigen, dass Ari A. Morddrohungen gegen den Angeklagten ausgesprochen haben soll.

Außerdem habe das spätere Opfer in der Bar randaliert. Zwei Mal soll er eine Shisha-Pfeife nach Menschen geworfen haben. Zudem sei er mit einer Art Machete bewaffnet gewesen und habe damit unkontrolliert um sich geschlagen, berichtet die ehemalige Bar-Mitarbeiterin. „Er war nur einen halben Meter von mir entfernt. Ich hatte Angst um mein Leben.“

Staatsanwaltschaft hat Zweifel an Detailtreue der Aussagen

Als möglichen Grund für die angeblichen Aggressionen des späteren Opfers, das mit schweren Stichverletzungen notoperiert werden musste, bringt die Zeugin ausbleibende Schutzgeldzahlungen ins Spiel, die Dijwar M. angeblichen leisten musste. Einzelheiten kann sie nicht nennen. „Die Gespräche darüber wurden von mir fern gehalten, aber ich habe gehört, dass darüber gesprochen wurde.“ Sie rechne nur eins und eins zusammen, begründet die 22-Jährige ihre Vermutung.

Lesen Sie auch Vinetaplatz-Verfahren: Juristische Bedenken prägen Prozess-Auftakt in Kiel

Ob sämtlichen Aussagen der Zeugin zu glauben sind, zieht Staatsanwältin Hanna Schmücker-Borgwardt in Zweifel. Sie äußert den Verdacht, dass die 22-Jährige nicht alle Details des Abends preisgibt – insbesondere den Teil, der sich später auf dem Vinetaplatz abspielte. Als Grund nennt die Staatsanwältin eine Handy-Nachricht, die die damalige Bar-Angestellte an Dijwar M. geschrieben hat, der möglicherweise mehr war als ein „großer Bruder.“ „Schatz, baut keine Scheiße und passt auf euch auf“, steht in der Nachricht, die verschickt wurde, nachdem die Auseinandersetzung an der Eichhofstraße bereits beendet war.

Polizei findet mutmaßliche Machete des späteren Opfers

Dass sich Dijwar M, der wie drei weitere Angeklagte in U-Haft sitzt, mit dem späteren Opfer auf dem Vinetaplatz verabredet haben soll und die acht weiteren Beschuldigten, die sich vor Gericht wegen versuchten Totschlags verantworten müssen, sowie zwei bislang unbekannten Männer als Verstärkung dabei gehabt haben soll, will die 22-Jährige nicht gewusst haben.

Unstrittig scheint zu sein, dass das spätere Opfer an der Shisha-Bar randaliert hat. Das Auto von Ari A. wurde in der Nähe der Eichhofstraße gesehen, eine Kennzeichenabfrage führte die herbeigerufenen Polizisten zu dessen Anschrift in der Wiker Straße in Gaarden. Dort trafen die Beamten nicht nur auf den alkoholisierten 31-Jährigen, sondern fanden auch unweit der Wohnung unter einem Auto das Macheten-artige Messer und zwei weitere Waffen.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ari A. sei angewiesen worden, nach Hause zu gehen, berichtet einer der Polizisten im Zeugenstand. Dass die Beamten keine weiteren Maßnahmen eingeleitet haben, stößt bei den Verteidigern auf Unverständnis. Gleichzeitig werfen die Anwälte der Angeklagten der Staatsanwaltschaft mangelnde Objektivität vor. Grund ist, dass das spätere Opfer wegen Waffenbesitzes vorbestraft und auf Bewährung ist. Die Verteidiger kritisieren, dass der Staatsanwaltschaft nicht bekannt sei, ob aufgrund der Randale in der Shisha-Bar und des Waffenbesitzes gegen den 31-Jährigen ermittelt wird. In wieweit gegen Ari A. ermittelt wird, zeigt die Fortsetzung des Prozesses am 25. März.