Ein Großprozess gestaltet sich kompliziert: Das Landgerichtsverfahren gegen neun Männer, die im April 2021 mit Hieb- und Stichwaffen in Kiel-Gaarden einen 31-Jährigen lebensgefährlich verletzt haben sollen, kommt nicht in die Gänge. Am dritten Prozesstag wurden die vorgesehenen Zeugen ausgeladen – unter anderem, weil es eine nächste Corona-Infektion gab.