Denn Masken bringt Shorty gleich mit. Die hält er in seinem Kescher all denen hin, die er auf dem Vinetaplatz und in der Elisabethstraße ohne Maske sieht. Zwei Frauen, denen er so unter Beachtung der Abstände je einen Mund-Nasen-Schutz übergibt, teilt er noch schnell mit: „Aber nicht vergessen, die Maske aufzusetzen.“

Dann ist Shorty, der mit bürgerlichem Namen Ralf Bradhering heißt, schon wieder unterwegs. Etwas weiter wird er von einer Gruppe Grundschüler umringt, die neben den Masken auch direkt noch ein paar Süßigkeiten bekommen.

Maskenverstöße auf dem Vinetaplatz sorgten für Diskussionen

Vielfache Verstöße der Maskenpflicht, die auf dem Vinetaplatz und in der Elisabethstraße gilt, hatten in den vergangenen Wochen für Diskussionen gesorgt. Die großen Fraktionen der Ratsversammlung hatten nach schärferen Kontrollen gerufen.Unter allen Kieler Stadtteilen liegen die Infektionszahlen in Gaarden am höchsten.Erst am Dienstag hatte die Polizei 37 Verstöße geahndet, die Betroffenen erwartet ein Bußgeld von jeweils 150 Euro.

Die gesundheitspolitische Sprecherin der CDU-Ratsfraktion und Gaardener Ratsfrau, Madina Assaeva, begrüßt die konsequenten Kontrollen der Maskenpflicht durch die Polizei in Gaarden. „Es ist bedauerlich, dass nicht Vernunft und Einsicht, sondern scheinbar nur Sanktionen bei manchen Bürgerinnen und Bürgern zum Erfolg führen“, sagt sie.

Von der AfD wird der Einsatz der Polizei ebenfalls begrüßt. Der Situation sei nur mit einer Kontroll-Offensive und maximaler Präsenz von Polizei und Kommunalem Ordnungsdienst (KOD) zu begegnen, so die Vorsitzende der AfD-Ratsfraktion, Julia Brüggen.

Polizei und Ordnungsdienst sollen auf dem Vinetaplatz weiter kontrollieren

Polizei und KOD sollen weiterhin regelmäßig vor Ort sein. In den nächsten zwei Wochen wird nun aber auch Shorty seine Runden drehen – dienstags, freitags und sonnabends jeweils für ein paar Stunden. Bei seinem ersten Einsatz am Freitagmittag scheint er zunächst nicht allzu viel zu tun zu haben.

Viele Menschen auf dem Vinetaplatz tragen Maske und von denen, die Mund und Nase nicht bedeckt haben, ist ein Großteil am Essen oder raucht. „Wenn man beim Rauchen an einer Stelle steht, ist das ok“, erklärt Shorty, der genau weiß, welche Corona-Regeln gelten. Zielgerichtet rollt er auf die Menschen zu, die sich gerade nicht an sie halten. Gerne nehmen sie die Masken an. Bei einem Mann wird sie auch direkt aufgesetzt, ein anderer behält sie zunächst in der Hand und steckt sie später in die Tasche.

„Wir sind froh, dass wir Shorty gefunden haben“, sagt Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken (SPD). In einer Zeit, in der viele Menschen keine Lust mehr auf die Corona-Maßnahmen hätten, lasse sich so ausprobieren, ob diese Art der Ansprache funktioniere. „Ich glaube schon, dass es eine andere Aufmerksamkeit, wenn ein Riese auf einen zukommt und sagt ’Schau mal, ich hab’ was für dich’, als wenn die Polizei einen anspricht“, sagt Shorty zu seinem Einsatz.

Kleinkünstler "Shorty" freut sich über die Arbeit

Der Kleinkünstler freut sich, wieder etwas zu tun zu haben. Denn für ihn bedeutet die Pandemie ein leeres Auftragsbuch. Sonst sei er unter anderem auf Messen unterwegs, präsentiere Zaubertricks. Auch für Feste werde er gebucht. „Im Moment feiert aber keiner. Ich frage mich, ob überhaupt nochmal jemand engagiert wird, um mit Zaubertricks von Tisch zu Tisch zu gehen.“

Wie gut sein Einsatz klappt, wird sich zeigen. Gesundheitsdezernent Stöcken sieht bereits neue Möglichkeiten für die Aktion: „Wenn das hier funktioniert, könnten wir das auch in der Holtenauer Straße oder in Mettenhof machen.“