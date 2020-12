Auch in einer Zeit, in der Abstand das oberste Gebot ist, bleibt der Soroptimist-Club Kiel Baltica dem Vinetazentrum in Kiel-Gaarden nahe. Ganz besonders dem Erfolgsprojekt „Unsere Schule im Stadtteil“ (Uschi), das der Service-Club schon seit dem Jahr 2013 regelmäßig unterstützt.