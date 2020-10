Vogelschützer in Kiel - Was eine Schleiereule so alles verputzt

Es war ein gutes Jahr für Schleiereulen. Selbst im Kieler Kieler Stadtgebiet hatte ein Paar gebrütet – auf dem Dachboden des Greifvogelschützers Holger Weidmann am Rande Mettenhofs. Was und wie viel eine Schleiereulen-Familie vertilgt, wollte er wissen. Das Ergebnis überraschte sogar ihn selbst.