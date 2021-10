Kiel

Er träumt von der großen Bühne und der Arbeit im Operationssaal: Der Kieler Archippe Benjamin Mbongue Ombang singt am Donnerstagabend bei „The Voice of Germany“ und möchte Chirurg werden. Neben seinem Medizinstudium arbeitet er auch als Pfleger im Seniorenzentrum Kiel-Pries. Die Bewohnerinnen und Bewohner dort gehören zu seinen größten Fans und freuen sich stets, wenn er ihnen vorsingt.

Er macht gerne anderen mit seinem Gesang eine Freude

Die kleinen Einlagen begannen, als eine seiner Lieblingsbewohnerinnen Geburtstag hatte. An diesem Tag war Mbongue Ombang nicht im Dienst. Am nächsten Tag sang er ihr stattdessen spontan ein Geburtstagsständchen. Die Seniorin erzählte prompt allen im Heim, wie sehr sie sich gefreut habe und wie schön er singen könne.

Inzwischen singt er auch anderen Bewohnerinnen und Bewohnern zum Geburtstag vor oder stimmt ein Lied an, während er sie versorgt. „Es gibt nichts Schöneres als ein Lächeln zu schenken“, sagt der junge Kieler.

Mbongue Ombang und zwei Bewohnerinnen des Seniorenheims Kiel-Pries. Die Seniorinnen und Senioren freuen sich stets, wenn er ein Lied anstimmt. Quelle: hrf

Sowohl in seinem Job als Seniorenbetreuer als auch auf der Bühne spielen Gefühle für ihn eine wichtige Rolle. Die Arbeit im Seniorenheim sei gefühlvoll, man müsse herzlich und verständlich sein, sagt Mbongue Ombang. Und auf der Bühne singt er am liebsten Gospel, Soul, Jazz oder Blues – Lieder voller Emotionen.

Um sich in ein Lied einzufühlen, stellt er sich vor, die Person hinter dem Text zu sein. Danach hört er das Lied immer und immer wieder, um das Gefühl des Liedes zu verfestigen. „Die Wörter können da sein, aber wenn sie nicht mit den richtigen Emotionen gesungen werden, kann man nicht wirklich fühlen, wie tiefgründig die Lyrics sind“, erklärt er.

Mbongue Ombang kam mit zwei großen Träumen nach Deutschland

Drei große Bereiche prägen das Leben von Mbongue Ombang: das Medizinstudium, der Nebenjob im Pflegeheim und der Gesang. Im Oktober 2019 kam er aus seiner Heimat Kamerun nach Deutschland, um hier Medizin zu studieren und seine Musikkarriere weiter zu verfolgen.

Ein Zwischenziel ist schon erreicht: Seit diesem Wintersemester ist er für Medizin an der Christian-Albrechts Universität eingeschrieben. Nebenbei arbeitet er normalerweise drei Tage die Woche im Seniorenheim. Mit der Teilnahme bei „The Voice of Germany“ ist er auch seinem Traum, professionell Musik zu machen, nähergekommen.

Mit elf Jahren begann er in einem Schulchor in Kamerun zu singen, später gründete er mit zwei guten Freunden eine A-cappella-Band. Mbongue Ombang erzählt, dass ihm seine Freunde sehr geholfen haben, sich musikalisch weiterzuentwickeln. Deshalb fiel es ihm sehr schwer, die Band und seine Freunde zu verlassen, als er nach Deutschland kam.

Sein Traum wäre, auch hier in Deutschland wieder eine A-cappella-Gruppe zu gründen. Bisher singt er regelmäßig sonntags bei Gottesdiensten oder tritt bei Veranstaltungen wie kirchlichen Trauungen auf.

Überraschender Anruf von „The Voice of Germany“

Den Anruf, dass er zu den Blind Audions bei „The Voice of Germany“ eingeladen sei, bekam er in einer Pause während der Arbeit im Pflegeheim. Er wunderte sich noch über die komische Nummer und konnte es kaum glauben, als er erfuhr, dass er weitergekommen sei.

Nach der Schicht überraschte er die Eltern zuhause in Kamerun mit der Nachricht. Er hatte ihnen zuvor nichts von der Bewerbung erzählt, weil sie seinen musikalischen Ambitionen skeptisch gegenüberstanden. Doch auch sie freuten sich sehr. Für eine Musikkarriere würde Mbongue Ombang seinen Traumberuf Chirurg aber nicht aufgeben wollen, am liebsten würde er beides verbinden.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei den Blind Auditions singt er ein Lied von Whitney Houston

Bei der Blind Audition singt Mbongue Ombang „Count on me“ von Whitney Houston und CeCe Winans, denn vor allem Whitney Houston bewundert er, wie gut sie Emotionen durch ihren Gesang ausdrücken kann. Die „The Voice of Germany“-Folge mit dem jungen Kieler wird am Donnerstag, 7. Oktober, um 20.15. auf ProSieben ausgestrahlt. Mit Jennifer Hans wird auch eine Neumünsteranerin bei der neuen Staffel von „The Voice of Germany“ dabei sein.