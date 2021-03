Von Kristiane Backheuer

Ein sportliches Land wird zur Unsportlichkeit verdonnert: Sportwissenschaftlerin Swantje Jacobsen steht in ihrem leeren Yoga-Studio in der Holtenauer Straße 82 und wundert sich, dass die Politik dem Sport in Corona-Zeiten so einen geringen Stellenwert einräumt. Die Folgen werden gravierend sein, sagt sie. Quelle: Ulf Dahl