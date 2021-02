Kiel

Kiel unterhält derzeit 13 Städtepartnerschaften (Stand 02/2020) – ein Überblick von A wie Aarhus bis V wie Vaasa.

Aarhus: Mit Dänemarks zweitgrößter Stadt Aarhus (277.000 Einwohner, Stand: 1/2019) hat die Landeshauptstadt Kiel (249000, Stand: 2018) am 29. Mai 2019 im Rathaus von Aarhus die auf zunächst fünf Jahre angelegte Kooperationsvereinbarung abgeschlossen. Konkrete Kooperationen sind nach Angaben der Stadt im Bereich der Digitalisierung, der Stadtentwicklung, der Internationalisierungsstrategien oder des Kultur- und Schulaustausches vorgesehen. Aarhus ist wie Kiel Universitätsstadt und liegt im Osten Jütlands an der Aarhusbucht. Der Seehafen Aarhus Havn verfügt über das größte Containerterminal Dänemarks. 2017 war Aarhus gemeinsam mit Paphos auf Zypern Kulturhauptstadt Europas.

Antakya/Hatay: Die Partnerschaft mit der Stadt Antakya in der südtürkischen Provinz Hatay wurde am 14. Juni 2012 beurkundet. Seit 2014 ist Antakya im Zuge einer Gebietsreform mit der Provinz Hatay zur „Großstadt Hatay“ mit insgesamt etwa einer Million Einwohner zusammengelegt worden. Die Bevölkerung besteht überwiegend aus türkischen Muslimen. Etwa 30 Kilometer westlich der Großstadt Hatay lockt das Mittelmeer mit seinen vielen Badestränden. Die Partnerschaft zu Hatay erlebte mit dem Bau einer durch Spenden finanzierten Schulbau für syrische Flüchtlingskinder im Jahr 2015 einen ersten Höhepunkt. Bedeutsam für Hatay ist die Stahlindustrie, aber auch die industrielle Fertigung von Schuhen und Textilien für viele deutsche und europäische Modemarken.

Brest: Schon zu Beginn der 1960er-Jahren freundschaftlich verbunden, unterzeichneten Kiel und Brest (Frankreich) am 1. August 1964 die Partnerschaftsurkunde. Die zweitgrößte Stadt der Bretagne (140.000 Einwohner, Stand: 1/2017) hat viel mit Kiel gemein: Beide sind Uni-, Hafen- und Marinestädte, beide Städte wurden im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstört. Brest und Kiel sahen in ihrer Partnerschaft von Anfang an einen Beitrag zur Festigung der deutsch-französischen Freundschaftsbeziehungen und zum Zusammenwachsen Europas. Die Städtepartnerschaft basiert auf gemeinsamen Begegnungen und Projekten zwischen Vereinen, Verwaltung, Hochschulen, Unternehmen oder Chören. Auch der Deutsch-Französische Freundschaftsclub und das Deutsche Honorarkonsulat in Brest sowie die Deutsch-Französische Gesellschaft und das Centre Culturel Français in Kiel tragen dazu bei, das die Verbindungen weiter intensiviert werden.

Coventry: Freundschaftlich verbunden waren sich das englische Coventry und Kiel bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, am 10. September 1967 beurkundeten sie dann ihre Partnerschaft. Bestimmt war die Annäherung beider Städte, die im Krieg durch Luftangriffe massiv zerstört wurden, von Anbeginn an vom Willen zur Aussöhnung und Völkerverständigung. So gründete sich bereits 1947 die Gesellschaft der Freunde Coventrys, die später in das Deutsch-Britische Forum überging. Im gleichen Jahr überreichte eine Delegation aus der Stadt in den Midlands (367000 Einwohner, Stand: 1/2018) ein aus Nägeln der zerstörten Kathedrale von Coventry gefertigtes Kreuz, das in der Kieler Nikolaikirche seinen Platz fand. Die Städtepartnerschaft wird auf allen Ebenen gepflegt, zahlreiche Institutionen wie zum Beispiel die Industrie- und Handelskammer, die Universität oder die Nagelkreuzgemeinde unterhalten feste Verbindungen in die englische Industriestadt.

Gdynia: Freundschaftlich verbunden sind sich das polnische Gdynia (ehemals Gdingen) und Kiel seit 1971 durch die Ausrichtung der "Polnischen Tage" in Kiel und 1972 der "Kieler Tage" in Gdynia - in diesem Jahr wurde in Kiel dann auch die Deutsch-Polnische Gesellschaft gegründet. Eine Rahmenvereinbarung schlossen beide Städte am 25. Juli 1985, aktualisiert wurde der Partnerschaftsvertrag am 7. Februar 1997. Die Hafenstadt in der Danziger Bucht (246.000 Einwohner, Stand: 6/2019) diente im Zweiten Weltkrieg den deutschen Truppen unter dem Namen Gotenhafen erst als Marinebasis und war zum Kriegsende wichtiger Evakuierungshafen für Flüchtlinge in Richtung Westen. Die Städtepartnerschaft wird auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Lebens gepflegt, beispielhaft sind die zahlreichen Sportbegegnungen.

Kaliningrad: Gute Beziehungen pflegten das russische Kaliningrad (ehemals Königsberg) und Kiel schon viele Jahre zuvor, bevor beide Städte am 18. Juni 1992 einen Partnerschaftsvertrag unterzeichneten, der seither aktiv in vielen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens geprägt wird. Die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz an der Ostsee (482.000 Einwohner, Schätzung Stand 1/2019) grenzt im Südwesten an Polen, von Südosten bis Norden ist es von Litauen umgeben. Im Westen bildet die Ostsee die Grenze. Bis 1945 lag das ehemals deutsche Königsberg in Ostpreußen. Es wurde im Zweiten Weltkrieg stark zerstört. Mit seinen deutschen Wurzeln und seinem heutigen russischen Gesicht hat Kaliningrad eine eigene Identität erlangt. Bekannt ist das Gebiet auch als Bernsteinregion.

Moshi District: Mit dem afrikanischen Verwaltungsbezirk Moshi District in der Kilimanjaro Region gab es insbesondere über den evangelischen Kirchenkreis, den Verein Rafiki sowie die Kieler Ärzte für Afrika schon einen engen Kontakt: Am 1. März 2013 wurde dann der Partnerschaftsvertrag unterzeichnet mit dem Ziel, die bestehenden freundschaftlichen Beziehungen weiter auszubauen sowie Klimaschutzprojekte voranzutreiben. Als Beispiele dafür gilt der Aufbau einer Baumschule mit vielen neuen Arbeitsplätzen in der Gemeinde Himo sowie die Pflanzung von Tausenden Jungbäumen. Seit 2011 sind Kiel und Moshi District (467.000 Einwohner, Stand: 8/2012) auch über eine Klimapartnerschaft miteinander verbunden, um gemeinsam auf beiden Seiten das Bewusstsein von Kooperationen bei der Lösung globaler Herausforderungen zu stärken. Die gemeinsame Teilnahme an Afrika- und Klimakonferenzen stärkt auf beiden Seiten das Bewusstsein für die Bedeutung der internationalen Kooperation bei der Lösung globaler Herausforderungen. Msohi District liegt im landwirtschaftlich geprägtem Tansania, eines der ärmsten Länder der Welt.

Samsun: Die Stadt am türkischen Schwarzen Meer (1.349.999 Einwohner, Stand: 12/2019) und die Stadt Kiel haben ihren Partnerschaftsvertrag am 12. April 2012 beurkundet. Als wichtigster Wirtschaftszweig gilt die Verarbeitung des in der Schwarzmeerregion angebauten Tabaks. Samsun verfügt über einen internationalen Flughafen, die 1975 gegründete Ondokuz Mayıs Universität (OMU) sowie weitere Hochschuleinrichtungen und baut seit 2010 ihr Straßenbahn-Liniennetz aus. Der 2010 privatisierte Hafen der Millionenstadt ist das Drehkreuz für den Schwarzmeerhandel, der zudem eine direkte Übernahme von Bahntransporten aus und nach Russland ermöglicht. Es besteht eine Schulpartnerschaft zwischen Gymnasien in beiden Städten.

San Francisco: Besiegelt haben Kiel und San Francisco (Kalifornien) ihre Städtepartnerschaft am 22. September 2017. Die erste Kooperation mit einer Stadt in den Vereinigten Staaten von Amerika ist seit Anbeginn mit sehr viel Leben gefüllt. So arbeiten beide „Zero Waste Cities“ überaus eng bei den Themen Abfallvermeidung, Recycling und Abfallmanagement zusammen, wollen sich aber auch verstärkt in den Bereichen Wirtschaftsentwicklung, Bildung, Klimaschutz, Kultur, Sport, Tourismus, Wissenschaft und Digitalisierung austauschen. Insbesondere die Vereine San Francisco-Kiel Sister City Committee und The Bay Area e.V. unterstützen die Partnerschaftsarbeit zwischen beiden Städten maßgeblich. San Francisco (884.000 Einwohner, Stand 1/2017) liegt im Norden Kaliforniens an der Spitze einer Halbinsel zwischen dem Pazifik und der Bucht von San Francisco.

Sovetsk: Zusammenarbeit, Erfahrungsaustausch und Völkerverständigung: Dieses Ziel hat der zwischen Kiel und Sovetsk (ehemals Tilsit) am 18. Juni 1992 abgeschlossenen Partnerschaftsvertrag. Zu der russischen Partnerstadt (42.000 Einwohner, Stand: 10/2010) gab es bereits zuvor gute Beziehungen über die "Stadtgemeinschaft Tilsit", ehemalige Tilsiter Einwohner, die sich für die Entwicklung der heutigen Stadt Sovetsk engagieren. In den vergangenen Jahren prägten Begegnungen von Berufsschulen, enge Kontakte in der Behindertenarbeit, Konzerte und Treffen der Musikschulen, Sportwettkämpfe und Chorbesuche die Städtepartnerschaft. Die Hafenstadt Sovetsk liegt an der Grenze zu Litauen südlich des Memelstroms, gehört zum Kaliningrader Gebiet. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Stadt durch Bombenangriffe schwer zerstört und unter russischer Regie neu aufgebaut.

Stralsund: Interesse an einer Partnerschaft mit einer Stadt in der DDR hatte Kiel bereits seit 1985 bekundet - zwei Jahre später war es dann soweit: Am 17. September konnte ein entsprechender Vertrag mit der Hansestadt Stralsund unterzeichnet werden. Nach der politischen Wende mussten die Stifte erneut bemüht werden: Am 24. Oktober 1992 unterzeichneten Kiel und Stralsund einen weiteren Vertrag über die Städtepartnerschaft. Mit einer großen Bürgerfahrt von Kiel nach Stralsund feierten die Partnerstädte 1990 die Öffnung der innerdeutschen Grenze. Weitere Bürgerfahrten folgten in den Jahren 2000 und 2009. Kiel half nach den ersten freien Wahlen in den neuen Bundesländern beim Aufbau der Stralsunder Stadtverwaltung mit eigenen Mitarbeitern. Stralsund (58.000, Stand: 12/2017) ist die größte Stadt Vorpommerns und liegt am Strelasund, der Meerenge zwischen der Insel Rügen und dem Festland.

Tallinn: Kiel und Tallinn verbindet seit 1972 eine Städtefreundschaft, olympische Gemeinsamkeiten brachten beide Städte zusammen. 1972 richtete Kiel die Olympischen Segelwettbewerbe aus, 1980 war die estnische Hauptstadt Gastgeberin dieser Regatten und holte sich Rat in der Landeshauptstadt. Am 13. Mai 1986 unterzeichneten beiden Städte einen Vertrag über eine offizielle Städtepartnerschaft. Weil Estland 1992 selbstständige demokratische Republik wurde, wurde der Vertrag am 25. Januar 1992 aktualisiert. Auf fast allen Ebenen sind im Laufe der Jahre enge Kontakte entstanden, so in Politik, Wirtschaft und Verwaltung, im Schul- und Hochschulbereich, auf kulturellen wie sportlichen Gebieten. Tallinn liegt an der Küste des Finnischen Meerbusens und ist mit 444.000 Einwohnern (Stand: 1/2020) größte Stadt des Landes. Annähernd die Hälfte der Bevölkerung ist russischsprachig. Die Tallinner Altstadt gehört zum Unesco-Welterbe.

Vaasa: Die Partnerschaft zwischen Vaasa (Finnland) und Kiel wurde am 10. September 1967, dem „Tag der Städtefreundschaften“, geschlossen. 2017 gab es doppelten Anlass zum Feiern: 50 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Kiel und Vaasa fielen mit 100 Jahren der Unabhängigkeit Finnlands zusammen. Die Humboldt-Schule pflegt durch ihre intensive Schulpartnerschaft mit dem Vaasan Lyseon eine enge Verbindung in die finnische Partnerstadt, die aber auch auf vielen weiteren Ebenen stattfindet. Die Hafenstadt Vaasa (68.000 Einwohner, Stand: 12/2018) liegt direkt am bottnischen Meerbusen und gilt als sonnigste Stadt Finnlands. Die Kieler Partnerstadt ist das Tor Ostbottniens zum Westen, das Bildungszentrum der Region mit mehreren Hochschulen und das zweitgrößte Handelszentrum Finnlands.