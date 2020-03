Matsch, Furchen, mit Wasser gefüllte Senken: Der Wanderweg von Rönne nach Schlüsbek in Kiel ist kaum begehbar. Der Ortsbeirat Wellsee/Kronsburg/Rönne hat auf seiner Sitzung den Zustand kritisiert und neben dem Regen nach den Gründen gesucht.

Von Rönne nach Schlüsbek - Wanderweg in Kiel steht unter Wasser

Von Annette Göder