Kiel

Wie die Marine mitteilt, wird die " Donau" am Montag um 10 Uhr den bisherigen Heimathafen Warnemünde verlassen und dann Kurs auf das Marinearsenal in Kiel nehmen.

Der " Donau" wird demnächst dann der Tender " Elbe" folgen, der auch nach Kiel umziehen soll. Die beiden Einheiten gehören organisatorisch bereits seit 2016 zum Unterstützungsgeschwader in Kiel.

Anzeige

Wichtige Rolle bei Auslandseinsätzen

Die 100 Meter lange " Donau" wurde 1994 als sechstes und letztes Versorgungsschiff der " Elbe"-Klasse bei der Kröger Werft in Schacht-Audorf gebaut.

Weitere KN+ Artikel

Zunächst war die " Donau" als Tender für das 2. Schnellbootgeschwader in Warnemünde als Versorgungsplattform bei Seefahrten zuständig. Seit der Ausmusterung der Schnellboote haben die " Donau" und " Elbe" sich besonders bei Auslandseinsätzen bewährt.

Die 100 Schiffe haben rund 70 Crewmitglieder und eine Verdrängung von rund 3100 Tonnen. Die Ausrüstung umfasst Proviant, Munition, Treibstoff und Wasser. An Bord gibt es aber auch Platz für ein Hospital und einen Landeplatz für Hubschrauber.

Liegeplatz an der Tirpitzmole

Die Marine betreibt die Tender " Elbe", " Rhein", " Mosel", " Donau", " Werra" und "Main" zur Versorgung von Minenjägern, U-Booten und als Führungsplattformen bei Nato-Einsätzen.

In dieser Rolle war die " Donau" bereits im Frühjahr mehrfach in Kiel. Das Schiff hatte bis Juni als Flaggschiff den Nato-Minenabwehrverband 1 angeführt.

Aber auch als schwimmende Stützpunkte in Häfen wie Beirut, Limassol, Djibouti oder Cadiz haben sich die Tender bewährt. In Kiel werden die Tender an der Tirpitzmole ihren Liegeplatz haben.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.