Kiel

Wie viel Leid kann ein Mensch ertragen? Sabah Ibrahim zuckt mit den Schultern. Bevor er nach Deutschland kam, wurde an seinem Volk, den Jesiden, ein unvorstellbares Verbrechen verübt. Ein Genozid, der in die Geschichtsbücher eingeht. Der Völkermord begann am 3. August 2014 in seiner Heimatstadt Sindschar (von den Jesiden Shingal genannt). Nach UN-Angaben töteten IS-Kämpfer 5000 jesidische Männer und verschleppten 7000 Frauen und Kinder. Sabah Ibrahim war bei dem Massaker nicht dabei. Aber seine Eltern und zehn seiner elf Geschwister.

Die Familie Ibrahim war damals wohlhabend. Der Vater besaß ein Elektrofachgeschäft, und auch die älteren Brüder hatten eigene Firmen. Einer betrieb eine Supermarktkette, ein anderer eine Autowerkstatt, ein dritter hatte ein medizinisches Labor. Zusammen finanzierten sie das Medizinstudium des mittleren Bruders Sabah im Ausland, in der Ukraine. Den Abschluss hatte Sabah gerade mit seinen Freunden gefeiert, als das Unvorstellbare geschah: In der Nacht zum 3. August stürmten die IS-Schergen schwer bewaffnet die Häuser der jesidischen Familien. Sie drangen in ihre Häuser ein, töteten die Männer, nahmen sich die Frauen als Sexsklaven und verschleppten ihre Kinder, um aus ihnen Soldaten zu machen.

Immer wieder Opfer von Terror und Verfolgung Immer wieder Opfer von Terror und Verfolgung Jesiden sind eine ethnisch-religiöse Minderheit mit etwa einer Million Angehörigen. Im Irak erleben sie Verfolgung, Versklavung und Ermordung durch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Der jüngste Völkermord der Geschichte begann am 3. August 2014 in Sindschar. Laut UN wurden bis zu 5000 jesidische Männer ermordet, zudem wurden Schätzungen zufolge 7000 Frauen und Kinder entführt. Jesiden erinnern aus mündlichen Überlieferungen ihrer tausendjährigen Geschichte insgesamt 74 Verfolgungen und Massaker von muslimischer Seite. Der letzte Genozid im August 2014 hatte weitreichende Folgen. Über 400000 Jesiden wurden aus ihrer Heimat vertrieben. Der größte Teil davon lebt als Binnenvertriebene in Camps im Norden des Iraks. Etwa 2850 Jesiden werden bis heute vermisst. Über 75000 sind aus dem Irak nach Deutschland geflüchtet. Insgesamt lebt hier mit geschätzt 200000 Mitgliedern die größte Diaspora-Gemeinschaft.

Wer nicht getötet oder verschleppt wurde, floh auf einen Berg – und wurde umzingelt

„Wer ein Auto hatte, floh“, sagt Ibrahim. „Sie flohen zu Tausenden in das nahegelegene Gebirge.“ Darunter auch seine Familie. Aber in Sicherheit waren die Menschen dort nicht. „Die IS-Schergen umzingelten den Berg – tagelang.“ Die Jesiden hatten in der Eile kaum Wasser und Nahrung mitgenommen. „Viele alte Menschen und Kinder starben.“ Die Frau von Ibrahims Bruder brachte auf dem Berg ein Kind zur Welt. Am Tag nach der Geburt stieg der Bruder hinab, um Lebensmittel zu organisieren. „Er kam nie mehr zurück“, berichtet Sabah Ibrahim.

Das war am 8. August. Am Folgetag wurden die Jesiden von kurdischen Kämpfern befreit. Familie Ibrahim hat alles verloren. Die Eltern und einige Schwestern leben seither in einem Flüchtlingscamp im kurdischen Teil des Irak. Sein Vater ist schwer traumatisiert, erzählt Sabah Ibrahim. Wenn er mit seinen Eltern telefoniert, dann sage er ihnen, es ginge ihm gut in Deutschland. „Ich muss lügen, damit sie sich nicht noch mehr sorgen.“

Ibrahim sucht einen Job, er will dem Staat nicht auf der Tasche liegen, sondern als Arzt arbeiten

Die Wahrheit ist: „Mir geht es nicht gut.“ Wie auch? Sabah will erst heiraten und eine Familie gründen, wenn er beruflich Fuß gefasst hat. Aber danach sieht es derzeit nicht aus. Nur in Schleswig-Holstein gebe es für ihn die Möglichkeit, mit dem Praktikum die Berufsanerkennung zu erlangen. Die Behörden in den anderen Bundesländern ließen wissen, er müsse im Irak sein Anerkennungsjahr absolvieren. Doch in den Irak könne er nicht zurückgehen. Die Jesiden werden seit jeher verfolgt. „Es ist passiert, es wird wieder passieren“, prognostiziert Sabah Ibrahim. Er klingt nicht verzweifelt, auch nicht traurig. Eher sachlich, aber freundlich. Er erzählt auch von einer Klinik in Thüringen, die ihn nach einem Kurzpraktikum einstellen wollte, aber wegen der Bestimmungen nicht durfte. Vielleicht wollte die Klinik davon profitieren, dass Ibrahim fließend Kurdisch, Arabisch und Russisch spricht und sich auch für pflegerische Arbeiten nicht zu schade ist.

Jetzt sucht der Nachwuchsmediziner im Norden sein Glück. Auf über 100 Bewerbungen hat er bisher nur Absagen erhalten. Auf Nachfrage bestätigt die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) den Ärztemangel. „Nach Angaben des Krankenhaus-Barometers 2019 konnten im ärztlichen Dienst 3330 Stellen nicht besetzt werden, und die Tendenz steigt seit einiger Zeit wieder an“, sagte DKG-Chef Gerald Gaß. Fragt sich, warum jemand wie Ibrahim, der als Arzt arbeiten will, nicht die Chance erhält. Der 34-Jährige gibt jedenfalls nicht auf. Er bewirbt sich weiter – auch mit diesem Artikel.