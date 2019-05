Kiel

Frau Ünsal, Sie waren im Februar auf einer Versammlung der Mieter in der Projensdorfer Straße 70 in Kiel. Was hat Sie dazu bewogen?

Anlass für meine Teilnahme war der Hilferuf mehrerer Mieter des Hochhauses, die aufgrund von angekündigten Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen drastische Mieterhöhungen befürchteten und stark verunsichert waren. Das Anliegen hat die gesamte Hausgemeinschaft schlagartig mobilisiert.

Auch in Kiel und Schleswig-Holstein wächst die Zahl verzweifelter Vonovia-Mieter, die über intransparente Betriebskostenabrechnungen, hohe Modernisierungsumlagen nach Bauleistungen oder über verschimmelte Wohnungen klagen.

Die Reaktionen sind zugleich auch Folge des Druckes, den wir insgesamt auf dem Wohnungsmarkt erleben. Insbesondere dort, wo die Mieten deutlich steigen und bezahlbarer Wohnraum knapper wird. Wohnen berührt die Menschen unmittelbar im Alltag, ist Existenzgrundlage und kein Luxus. Und wenn dieses existenzielle Grundrecht bedroht ist oder nicht mehr sichergestellt wird, organisieren sich Bürger, und es kommt zu Einwohnerprotesten bis hin zu Volksbegehren. Oder zu einer Volksinitiative, wie in Schleswig-Holstein.

Vonovia hat nach Aussage der Mieter zugesagt, die Modernisierungs- und Sanierungsvorhaben für drei bis fünf Jahre auf Eis zu legen. Wie beurteilen Sie das?

Das Zeitfenster verschafft den Beteiligten zunächst einmal Luft, um eine tragfähige und sozial verträgliche Lösung herbeizuführen, die notwendige Maßnahmen auch an diesem Objekt nicht per se ausschließen sollte.

Das Ergebnis solcher Prozesse darf am Ende nicht lauten, dass soziale und finanzielle Schieflagen für die Betroffenen und in der Folge für unsere Stadtquartiere entstehen. Dies führt in der Konsequenz dazu, dass Vonovia auch in Schleswig-Holstein zunehmend ein Akzeptanz- und Imageproblem hat. Es braucht deshalb dringend den Einsatz des Konzerns für mehr Mieterbelange und Kundenzufriedenheit. Insgesamt muss uns ein fairer Interessenausgleich zwischen Vermieter und Mietern gelingen. Beide Seiten dürfen in dieser Situation nicht gegeneinander aufgewiegelt werden.

Der Wohnungskonzern ist in Kiel mit 15000 Wohnungen größter Vermieter. Viele Mieter sind unzufrieden mit Vonovia...

Für das Unternehmen ist Kiel einer der größten Standorte in Deutschland und Vonovia der größte Player hier vor Ort. Damit trägt der Konzern auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung.

Mehr Transparenz, mehr Kundenorientierung vor Ort und eine verbindliche Sozialcharta mit Kommunen wären wichtige Ansätze, um dem bundesweit wachsenden Imageschaden entgegenzuwirken.

Wo sehen Sie die größten Probleme auf dem Wohnungsmarkt?

Für den Druck auf dem Wohnungsmarkt brauchen die Mieter auch politische Lösungen. Wir müssen Mieter vor zu starken Mieterhöhungen schützen und Geringverdiener bei den Wohnkosten noch stärker entlasten. Das Bundesgesetz zur Mietrechtsanpassung, das zum 01. Januar 2019 in Kraft getreten ist, ist hier ein wichtiger Schritt.

Hausbesitzer dürfen damit künftig nach einer Modernisierung nur noch acht Prozent der Renovierungskosten im Jahr auf die Miete umlegen. Bislang waren es elf Prozent. Dazu kommt eine Kappungsgrenze für Renovierungen: Pro Quadratmeter dürfen Vermieter künftig höchstens drei Euro mehr als vorher verlangen. Zudem ist vorgesehen, Modernisierungsmaßnahmen als Ordnungswidrigkeit einzustufen, wenn diese ausschließlich zum Zweck der Beendigung von Mietverträgen mit Alt- Mietern dienen. Bei Neuvermietungen müssen Vermieter zukünftig unaufgefordert über die zuvor erzielte Miete Auskunft erteilen.

Neben fehlenden Baukapazitäten und Grundstücken steigen auch Baupreise weiterhin stärker als das Einkommen und die Lebenshaltungskosten der Bevölkerung. Hier liegt weiterhin eine der zentralen wohnungsbaupolitischen Herausforderungen. Zeitgleich brauchen wir in vielen Kommunen wie Kiel mehr bezahlbaren Wohnraum. Kommunen haben aber vielerorts eigene Wohnungsbestände verkauft und heute kaum Steuerungsmöglichkeiten in den Markt hinein. Aber genau die benötigten wir, um bezahlbaren Wohnraum zu ermöglichen. Die Sorge und Konkurrenz um bezahlbaren Wohnraum erreicht damit inzwischen die breite Mittelschicht.

Wir müssen über Fördermechanismen und interkommunale Zusammenarbeit die Kommunen befähigen, eigene Wohnungsbestände aufzubauen. Beim Wohnungsbau sollten die Kommunen stärker zusammenarbeiten, denn unser Boden ist kein unendliches Gut.