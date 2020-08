Die Landeshauptstadt Kiel erhält den Deutschen Nachhaltigkeitspreis für Städte und Gemeinden 2021. Als Agenda 2030-Kommune sehe sie sich in besonderer Verantwortung, die globalen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, teilten die Organisatoren mit. Der Preis ist mit 30.000 Euro dotiert.

Von KN-online (Kieler Nachrichten)